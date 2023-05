eVtol, gli aerotaxi sono realtà e stanno arrivando

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Di tanto in tanto si torna a scherzare sul fatto che, nonostante le tante tecnologie che fanno oggi parte del nostro quotidiano, non si potrà dire d’aver raggiunto il “livello di futuro” dei film di fantascienza fino a quanto non avremo le auto volanti.

Per molti il fascino dell’intelligenza artificiale, con tutte le sue potenzialità, è decisamente inferiore rispetto alla possibilità di vivere in una città in pieno stile Blade Runner, cimentandosi magari in un folle inseguimento come ne Il quinto elemento. Ecco, non siamo qui a dirvi che tutto ciò sta per accadere, ma qualcosa di simile è ormai alle porte. Parliamo degli eVtol, ovvero degli aerotaxi, ai quali potremmo ben presto abituarci.

Cosa sono gli eVtol

Parlare di aerotaxi non può di certo bastare. Occorre scendere nel dettaglio e spiegare esattamente cosa si intenda quando si parla di eVtol. Nello specifico si tratta di un mini aereo, elettrico in parte o totalmente, in grado di operare tanto il decollo quanto l’atterraggio verticale. Questo dovrebbe almeno consentire d’avere in mente un’immagine rudimentale delle manovre che dovremo attendersi nel prossimo futuro.

Il movimento verticale, in salita e in discesa, è garantito da un sistema di propulsione elettrico. La maggior parte degli esemplari utilizza ancora un sistema a combustione tradizionale, affiancato a quello elettrico, così come una cellula a combustibile. Pochi, ad oggi, sono totalmente green ma è di certo questo il futuro per i modelli che verranno.

Si prospetta una rivoluzione per quanto concerne il trasporto urbano, nella speranza che si tenga conto anche dell’inquinamento acustico, al fine di evitare di triplicare il caso generato dal traffico cittadino.

Un vero e proprio sogno a occhi aperti, anche se non privo di controindicazioni, che nelle grandi metropoli potrebbe davvero fare la differenza. Basti pensare al trasporto tra aeroporto e centro urbano, che potrebbe vantare tempi dimezzati, o più.

Il fascino dettato dalla fantascienza è innegabile, anche se verrebbe da chiedersi se tutto ciò rappresenti proprio una priorità nell’ambito dello sviluppo urbano, considerando l’emergenza climatica in atto. Ma soprattutto, con tanti sistemi elettrici oggi in circolazione, aggiungerne altri in cielo senza affrontare in maniera concreta il discorso dello smaltimento ha davvero senso?

Gli aerotaxi del domani: come sono fatti gli eVtol

Sono svariate le compagnie aeree che hanno già iniziato i propri investimenti in questo campo. Basti pensare alla United, che lancerà il progetto aerotaxi presso l’aeroporto di Chicago e Newark (a New York, ndr) nel 2025. Attualmente la prospettiva è quella di consentire l’arrivo in centro città in un massimo di 10-20 minuti, al costo di poco più di 100 dollari. Guardandola da un altro punto di vista, si mescolano servizio utile e tour panoramico, il che potrebbe giustificare il costo per alcuni. Un progetto che oggi strizza l’occhio soprattutto a chi necessita di rapidi spostamenti lavorativi, al di là dell’orda di curiosi nella prima fase di lancio.

Si attende ancora l’approvazione definitiva da parte di FAA ed EASA, ovvero le agenzie federali degli Stati Uniti e d’Europa. Nel frattempo, però, è già possibile ammirare i design interni di alcuni progetti, guardando di fatto dritti al prossimo futuro.

Basti pensare al progetto lanciato da Eve Air Mobility. La cabina progettata è stata firmata da Almadesign e vanta quattro posti per i passeggeri, ai quali si aggiunge quello del pilota, ma soprattutto un enorme display sul soffitto. Il suo compito è quello di impostare l’atmosfera interna attraverso giochi cromatici di vario genere. L’esperienza è studiata in ogni sua fase, con tanto di effetti sonori e olfattivi.