Concorsi pubblici aperti a diplomati: i bandi ancora attivi

Fonte: 123RF concorsi pubblici diplomati

Sono diversi i concorsi pubblici aperti ai diplomati pubblicati nel 2023 e ancora attivi oggi: amministrazioni comunali, forze dell’ordine, università e istituti. Di seguito i bandi, il numero di posti e come candidarsi.

Concorsi pubblici aperti a diplomati: i bandi pubblicati a gennaio

Gennaio è stato un mese abbastanza prolifero per quanto riguarda i concorsi pubblici: da inizio anno, infatti, sono stati pubblicati tutta una serie di bandi rivolti ai diplomati che hanno inaugurato il 2023. Le figure, così come gli enti di selezione, sono diversi.

Di seguito l’elenco delle amministrazioni e gli uffici PA che stanno assumendo:

la Città Metropolitana di Milano ha pubblicato un bando per l’assunzione di 11 tecnici e amministrativi (diplomati e laureati) e un concorso per Collaboratori dei Servizi Museali;

il Comune di Mantova ha pubblicato un bando per l’assunzione di due geometri;

il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato un bando per l’assunzione di 14 agenti di polizia locale;

la Provincia di Brescia ha pubblicato un bando per l’assunzione di istruttori tecnici diplomati;

il Comune di Agrate Brianza, in provincia di Monza Brianza, ha indetto 3 diverse selezioni per assunzioni a tempo indeterminato di tecnici e amministrativi;

il Comune di Paderno Dugnano (Milano) ha indetto tre selezioni per assunzioni a tempo indeterminato di vari profili;

la Città Metropolitana di Catania ha indetto 11 concorsi per un totale di 59 posti di lavoro in vari profili professionali;

la Provincia di Monza e Brianza ha indetto 3 concorsi 2023 per 31 assunzioni di amministrativi e tecnici;

il Comune di Follonica, in provincia di Grosseto, ha indetto un concorso rivolto a diplomati, per l’assunzione di istruttori di vigilanza;

il Comune di Manduria in provincia di Taranto, ha indetto un concorso per istruttori di vigilanza;

provincia di Chieti ha indetto tre concorsi per nuove assunzioni di personale, con selezioni aperte a diplomati e laureati;

il Comune di Crema (Cremona) ha pubblicato tre concorsi per 5 nuove assunzioni in vari settori, a tempo indeterminato;

la Città Metropolitana di Venezia ha indetto un concorso rivolto a diplomati per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 istruttori amministrativi;

il Comune di Gubbio (Perugia) ha pubblicato un concorso per Istruttori Amministrativi Contabili diplomati;

la Città di Messina ha indetto numerosi concorsi per la copertura di 341 posti di lavoro a tempo indeterminato.

E poi ancora:

il Comune di Pesaro ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 amministrativi contabili;

Comune di Botricello (Catanzaro) ha indetto un concorso per istruttori di vigilanza a tempo indeterminato;

il Comune di Vallecrosia, in provincia di Imperia, ha indetto due concorsi per profili amministrativi contabili da assumere a tempo indeterminato;

la Provincia di Lodi (Lombardia) ha indetto un concorso per istruttori amministrativi;

il Comune di Paderno Dugnano (Milano) ha pubblicato un concorso per istruttori amministrativi da assumere a tempo indeterminato;

il Comune di Cornaredo, in provincia di Milano, ha indetto un concorso per istruttori amministrativi contabili;

il Comune di Sant’Agapito, in provincia di Isernia (Molise), ha indetto 4 concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di diplomati e laureati;

la Provincia di Monza e Brianza ha indetto un concorso per agenti di polizia locale da assumere a tempo indeterminato per i comuni di Briosco, Cesano Maderno e Desio;

il Comune di Ronciglione (Viterbo) ha indetto 6 concorsi per 14 assunzioni a tempo indeterminato di agenti di polizia, amministrativi, tecnici e altri profili;

il Comune di Lazise (Verona) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per l’assunzione di 6 agenti di polizia;

il Comune di Terracina, in provincia di Latina, ha indetto un concorso per agenti di polizia locale;

la Provincia di Sassari ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 istruttori amministrativi.

Non solo Comuni: i concorsi pubblici per la lavorare nella Pubblica Amministrazione

Sempre a gennaio 2023 sono stati indetti una serie di concorsi pubblici che, di fatto, si vanno ad aggiungere alle assunzioni previste a livello comunale. Bisogna ribadire, infatti, che un singolo soggetto può prendere parte a diverse selezioni – nel rispetto dei requisiti richiesti e delle condizioni imposte dalla legge – per cui deve attenersi a quanto stabilito dai bandi.

In particolare, vanno segnalati:

l’ASL TO4 di Chivasso (Piemonte), che ha indetto due concorsi per l’assunzione di assistenti tecnici a tempo indeterminato;

l’ARIF Puglia, Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, ha indetto concorsi per 10 nuove assunzioni di diplomati e laureati a tempo indeterminato;

l’Ambito territoriale sociale n. 26, Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ente capofila, ha indetto due concorsi per complessive 38 assunzioni di sociologi, operatori sociali, assistenti sociali, amministrativi, educatori;

la Camera di Commercio di Caserta (Campania) ha indetto un concorso per 5 nuove assunzioni;

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indetto due concorsi per nuove assunzioni di personale. Si selezionano collaboratori tecnici e tecnologi da assegnare a diverse sedi;

l’Università del Salento di Lecce ha indetto un concorso rivolto a diplomati.

A questi si aggiungono:

i concorsi Agenzia Dogane e Monopoli Bolzano per 15 posti, tra assistenti e funzionari;

il concorso Ministero della Giustizia 2023 per l’assunzione di 791 figure funzionari della professionalità pedagogica, funzionari della professionalità di servizio sociale e conservatori da assegnare all’Ufficio centrale archivi notarili.

Per ogni selezione pubblica è stata pubblico l’avviso (e il relativo bando di selezione) sia sulla Gazzetta Ufficiale che sui siti ufficiali degli enti di riferimento. Le modalità accesso ai concorsi, così come i requisiti richiesti, le materie oggetto di selezione e lo svolgimento delle prove sono definite all’interno degli stessi.

Concorsi pubblici forze dell’ordine: le selezioni aperte ai diplomati

L’assunzione a tempo indeterminato in uno dei comparti delle forze dell’ordine, come qualsiasi altro concorso pubblico, è preceduta dalla pubblicazione di un bando e il superamento di specifici test di selezione. In questo caso, però, c’è l’ulteriore requisito dell’età da rispettare e il superamento del concorso pubblico è finalizzato all’ingresso in accademia (o ai blocchi dell’esercito in caso di volontari in ferma prefissa).

Per quanto riguarda le accademie, i concorsi pubblici indetti e ancora attivi (aperti ai diplomati) sono:

il concorso Polizia di Stato 2023 per 2.138 Allievi Agenti (VFP1 e VFP4) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale;

il concorso Accademia Guardia di Finanza 2023 – 2024 per 69 Allievi Ufficiali nel ruolo normale, per i comparti ordinario e aeronavale;

il concorso Accademia Esercito 2023 per il reclutamento di 146 allievi;

il concorso Accademia Navale 2023 per 133 allievi;

il concorso Accademia Carabinieri 2023 per l’ammissione di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri al 205° Corso dell’Accademia Militare di Modena (Emilia Romagna).

L’Esercito Italiano ha inoltre aperto il reclutamento di 6500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), da avviare alla carriera militare nel 2023. Non si tratta in questo ultimo caso di assunzioni a tempo indeterminato, ma spesso aver seguito questo percorso permette ai volontari di avere accesso a concorsi riservati, mentre anche la soglia massima di età per partecipare agli stessi è tendenzialmente più alta per chi appartiene a questa categoria.