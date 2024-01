Fonte: ANSA Sono diverse le procedure pubbliche per le assunzioni nella Pa per accedere alle quale le domande vanne presentate entro gennaio.

È tempo di bandi nella pubblica amministrazione. Dopo quello di qualche settimana fa della scuola, a gennaio solo nei ministeri sono previsti 1.110 posti a tempo indeterminato, con scadenza per la presentazione delle domande entro fine mese.

Come i 267 posti disponibili per funzionari presso il Ministero della Difesa ai 381 del Ministero degli Affari Esteri, passando per oltre 400 posizioni nel settore dell’Agricoltura e i 54 profili destinati alla giunta regionale della Calabria: le opportunità di assunzione nella Pubblica Amministrazione sono tantissime in questo primo mese dell’anno.

Concorso del Ministero della Difesa

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico, basato su titoli ed esami, per selezionare un totale di 267 persone non dirigenziali da inserire nell’Area Funzionari. Queste posizioni sono a tempo pieno e indeterminato, suddivise in 262 funzionari con competenze amministrative, contabili, linguistiche, giuridiche e storico-culturali, e 5 funzionari nell’ambito sanitario, con specializzazione in psicologia.

La prova scritta consiste in un test da 40 domande a risposta multipla, a cui rispondere in un tempo massimo di 60 minuti. Tra le materie oggetto di esame ci sono diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto dell’Unione europea; diritto civile; organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; conoscenza della lingua inglese di livello B1; conoscenza e uso delle tecnologie informatiche

La ripartizione delle posizioni amministrative è la seguente:

152 funzionari con competenze giuridico-amministrative (Codice A.1)

35 funzionari con competenze nella valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2)

75 funzionari con competenze in procurement (Codice A.3)

Le candidature devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, con autenticazione tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS, con il termine perentorio per la presentazione delle domande che è il 29 gennaio 2024, entro le ore 23:59. Qui si può trovare il bando.

Aperto un bando dal Ministero degli Affari Esteri

Ma c’è anche quello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha indetto un concorso pubblico per selezionare 381 persone non dirigenziali da inserire nell’Area Assistenti, a tempo pieno e indeterminato. La ripartizione delle posizioni sono di:

281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC)

100 unità con il profilo di assistente informatico, telecomunicazione e cifra (Codice TLC)

Anche in questo caso, le candidature devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, con autenticazione tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Il modulo di candidatura è disponibile sul Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sul medesimo portale. Qui si può trovare il bando.

Due bandi per il Ministero dell’Agricoltura

Il Ministero dell’Agricoltura ne ha invece pubblicati due di bandi di concorso pubblico basati su titoli ed esami. Il primo è di natura territoriale e prevede il reclutamento di un totale di 88 unità non dirigenziali, a tempo pieno e indeterminato, da inserire nei ruoli del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nell’Area Assistenti. Nel dettaglio, si cercano 45 unità con il profilo di assistente amministrativo contabile, di cui 1 unità riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.1); 4 unità con il profilo di assistente tecnico informatico (Codice A.2); 16 unità con il profilo di assistente agrario forestale, di cui 2 unità riservate ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.3).

Per il settore ICQRF, si cercano 7 unità con il profilo di assistente ispettore di laboratorio, suddivise tra Nord Italia (3 unità – Codice B.1), Centro Italia (2 unità – Codice B.2), e Sud Italia (2 unità – Codice B.3) e 16 unità con il profilo di assistente ispettore amministrativo contabile, suddivise tra Nord Italia (2 unità – Codice B.4), Centro Italia (9 unità – Codice B.5), e Sud Italia (5 unità – Codice B.6).

Tra i requisiti presenti ci sono la cittadinanza italiana; la maggiore età; il godimento dei diritti civili e politici e il non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato; idoneità fisica allo specifico concorso. La selezione avviene per prova scritta; prova orale e valutazione dei titoli. Qui si può trovare il bando.

Ma c’è anche quello su base territoriale, basato su titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente totale di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inserire nei ruoli dell’Area Funzionari. La distribuzione delle posizioni è la seguente:

Sezione Agricoltura (Codice A):

28 funzionari agrari forestali, di cui 1 unità riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.1).

44 funzionari amministrativi contabili, di cui 1 unità riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.2).

18 funzionari amministrativi giuridici (Codice A.3).

12 funzionari informatici (Codice A.4).

3 funzionari linguistici e per la comunicazione (Codice A.5).

2 funzionari tecnici ambientali (Codice A.6).

2 funzionari tecnici idraulici (Codice A.7).

1 funzionario tecnico meccanico (Codice A.8).

2 funzionari veterinari (Codice A.9).

Per la sezione ICQRF:

128 ispettori agrari, suddivisi in 38 unità per il Nord Italia (Codice B.1), 53 per il Centro Italia (Codice B.2), e 37 per il Sud Italia (Codice B.3).

25 ispettori amministrativi contabili, con 3 unità per il Nord Italia (Codice B.4), 17 per il Centro Italia (Codice B.5), e 5 per il Sud Italia (Codice B.6).

84 ispettori amministrativi giuridici, con 18 unità per il Nord Italia (Codice B.7), 48 per il Centro Italia (Codice B.8), e 18 per il Sud Italia (Codice B.9).

23 ispettori chimici, con 5 unità per il Nord Italia (Codice B.10), 5 per il Centro Italia (Codice B.11), e 13 per il Sud Italia (Codice B.12).

2 ispettori informatici (Codice B.13).

Entrambe le candidature devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, autenticandosi tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il modulo di candidatura sul Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio del giorno 27 gennaio 2024 alle ore 23.59. Qui si può trovare il bando.

La Regione Calabria cerca persone, i profili richiesti

Per ultimo, c’è il bando di concorso pubblico del Ministero dell’Agricoltura, che cerca 54 unità di personale non dirigenziale presso la Giunta della Regione Calabria. Le posizioni sono a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari e nella Elevata Qualificazione, con la seguente suddivisione:

19 nell’Area Funzionari nel profilo di “Auditor” (Codice 01).

5 nell’Area Funzionari nel profilo di “Funzionario tecnico agroforestale” (Codice 02).

5 nell’Area Funzionari nel profilo di “Funzionario statistico” (Codice 03).

5 nell’Area Funzionari nel profilo di “Specialista nella comunicazione” (Codice 04).

20 nell’Area Funzionari nel profilo di “Funzionario informatico-Analista Programmatore” (Codice 05).

Le candidature devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, attraverso il modulo di candidatura disponibile sul Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 26 gennaio 2024, entro le ore 23:59. Qui si può trovare il bando.

Bando in scadenza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha indetto un concorso pubblico basato su esami per la selezione di 160 tecnici Assistenti, tra cui 15 figure di geometri e 6 tecnici destinati alla regione Piemonte. Per accedere al concorso è richiesto, come titolo di studio, il diploma. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è il 10 gennaio 2024.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID / CIE / CNS o credenziali eIDAS. Ai fini dell’ammissione al concorso, i candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o di un domicilio digitale. I concorrenti sono inoltre tenuti a versare la quota di partecipazione di € 10,00.