Aeronautica Militare, come arruolarsi e come iscriversi all’Accademia

Arruolarsi nell’Accademia e intraprendere una carriera lavorativa all’interno dell’Aeronautica Militare, è il sogno nel cassetto di tanti giovani.

L’Aeronautica Militare è una delle componenti delle Forze Armate e ha come compito quello di difendere lo spazio aereo italiano. All’occorrenza, deve intervenire prontamente in caso di calamità naturali assistendo le persone in difficoltà e prestando soccorso aereo. È costituita da un’Arma e da tre Corpi.

Coloro che vogliono arruolarsi, possono iniziare scaricando i bandi di concorso, comprensivi di modulistica, dal sito dell’Aeronautica Militare e dal sito del Ministero della Difesa. Dopo l’iscrizione, una commissione esaminatrice valuterà le candidature e le autocertificazioni presentate dai candidati nelle domande. Verrà poi formata una graduatoria con i nomi degli ammessi al concorso e i candidati verranno convocati per l’accertamento dei requisiti attitudinali e psico-fisici.

I vincitori seguiranno un addestramento nella Scuola Volontari di Truppa dell’Aeronautica Militare (SVTAM) e in seguito, saranno inviati in uno dei reparti con sede sul territorio nazionale. Terminato l’anno di servizio volontario, c’è la possibilità di restare nell’Aeronautica Militare partecipando al concorso per VFP4, ovvero “volontari in ferma prefissata di 4 anni”. Conclusi anche i quattro anni di servizio, i primi in graduatoria potranno passare in servizio permanente, gli altri saranno congedati.

Un’altra modalità per entrare nel corpo dell’Aeronautica Militare è di accedere all’Accademia, un istituto militare a carattere universitario destinato ai giovani che vorrebbero diventare ufficiali in servizio permanente nell’arma normale. Per accedere però, è indispensabile avere alcuni requisiti come: un’età compresa tra i 17 e i 22 anni, essere in possesso di un diploma di scuola superiore e avere la cittadinanza italiana.

Anche in questo caso, dopo una prima valutazione da parte di una commissione, verranno convocati i candidati idonei. Questi, dovranno affrontare un test di preselezione, una prova scritta di italiano, un periodo di tirocinio all’interno dell’Accademia e sottoporsi a una visita medica di base.

A questo punto, superati anche i test comportamentali, il candidato dovrà affrontare un esame orale di inglese, matematica, informatica e eventualmente, anche una prova su una seconda lingua straniera. Coloro che supereranno tutte queste prove potranno infine entrare nell’Accademia Aeronautica Militare.