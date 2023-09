Maxi concorso al Ministero degli Esteri, 1.200 posti disponibili

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) è alla ricerca di oltre mille tra assistenti e funzionari ed è pronto a bandire più di un concorso tra il 2023 e il 2024. Le posizioni aperte saranno inquadrate in base al nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

I bandi di concorsi pubblici in arrivo dal MAECI dovranno andare a incrementare il personale della Farnesina con almeno 1.200 nuovi assunti, numero che potrebbe però essere anche più alto. In particolare, le posizioni aperte riguarderanno 600 assistenti e 620 funzionari.

I candidati potranno compilare e inviare le domande attraverso l’autentificazione con le proprie credenziali SPID, CIE, CNE o eIDAS. Necessario per partecipare al bando anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o un domicilio digitale (qui tutto quello che c’è da sapere per il concorso straordinario della scuola per il 2023 ).

I vincitori dei concorsi MAECI del 2023 e del 2024 per i funzionari, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2021, riceveranno una retribuzione annua lorda di 23.501, 93 euro. I bandi del ministero degli Esteri si inseriscono nella nuova stagione di concorsi pubblici, tra i quali rientra per il 2024 anche il quello Inps per 585 nuove assunzioni di area B, ovvero la categoria del CCNL Enti Centrali dei diplomati. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e lo stipendio sarà di 20mila euro l’anno, a cui vanno aggiunti la tredicesima e tutte le eventuali indennità spettanti (qui le fasce di stipendio previsto dal concorso Inps per 585 diplomati).

I titoli di studio richiesti

I titoli di studio richiesti per concorrere al posto di funzionari cambiano a seconda della posizione aperta. Per i posti di ‘Funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra’ è necessaria una laurea triennale in:

L8 Ingegneria dell’informazione

L30 Scienze e tecnologie fisiche

L31 Scienze e tecnologie informatiche

L35 Scienze matematiche

titoli equiparati

Oppure una laurea Magistrale in:

LM17 Fisica

LM18 Informatica

LM25 Ingegneria dell’automazione

LM26 Ingegneria della sicurezza

LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM29 Ingegneria elettronica

LM31 Ingegneria gestionale

LM32 Ingegneria informatica

LM40 Matematica

LM43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche

LM44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria

LM66 Sicurezza informatica

LM91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione

titoli equiparati

Per concorrere alle posizioni di ‘Funzionario amministrativo, contabile e consolare’, ‘Funzionario economico, finanziario e commerciale’, ‘Funzionario dell’area della promozione culturale’ è sufficiente qualunque laurea triennale o laurea magistrali.

Per quanto riguarda i posti come ‘funzionario Architetto/Ingegnere è invece richiesta una delle seguenti lauree magistrali: