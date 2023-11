Social Football Summit, l’industria del calcio si incontra a Roma

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Fonte: 123RF

Il Social Football Summit è il primo e unico evento B2B di respiro internazionale sulla Football Industry che si tiene in Italia, e rappresenta una importante occasione di condivisione di contenuti innovativi, di formazione e di networking grazie alla partecipazione di professionisti, executive e decision maker in rappresentanza di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Brand, Media, Aziende, Startup e PMI.

Il Social Football Summit è la più importante occasione per confrontarsi e condividere strategie e iniziative sul presente e futuro del calcio.

Quando

Il 21 e 22 novembre a Roma, presso lo Stadio Olimpico, si alterneranno oltre 100 speaker internazionali in più di 50 panel, tra cui Larry Freedman, Presidente Los Angeles FC, Romy Gai, Chief Business Officer FIFA, Gaia Pretner, Head of Sustainability ECA, Giovanni Malagò, Presidente CONI, Michele Uva, Director Social & Environmental Sustainability UEFA, Saad Allazeez, Interim Ceo Saudi Pro League, Federica Cappelletti, Presidente FIGC Femminile, Cristiana Pace, CEO Enovation Consulting, Carla Sciarpelletti, Direttore Direzione per i servizi digitali AGCOM, Luigi de Siervo, CEO Lega Serie A, Javier Tebas, Presidente LaLiga, Roberto Mancini CT Arabia Saudita, Rafela Pimenta, Presidente The Football Forum, Laura Giuliani, A.C. Milan, Laura Iucci, UNHCR, Valeria Belozertova, Senior Director Global Brand Partnerships esl Faceit Group.

I panel

I panel del Social Football Summit 23 sono suddivisi in 4 aree tematiche.

Nell’ area economico-finanziaria si parleà di modello di business, governance, plusvalenze, crescita del calcio e sviluppo sostenibile, trend, investimenti fondi e capitali, revenues (partnership, stadi, valore del prodotto calcio e diritti)

si parleà di modello di business, governance, plusvalenze, crescita del calcio e sviluppo sostenibile, trend, investimenti fondi e capitali, revenues (partnership, stadi, valore del prodotto calcio e diritti) Nell’ area impact, inclusione, diversity, responsability e sostenibilità verranno trattati temi come culture e leadership, calcio femminile, progetti inclusivi (rifugiati, calcio sociale, Lady Football, Balon Mundial), CSR, impatto degli eventi sportivi, formazione degli atleti

verranno trattati temi come culture e leadership, calcio femminile, progetti inclusivi (rifugiati, calcio sociale, Lady Football, Balon Mundial), CSR, impatto degli eventi sportivi, formazione degli atleti Nell’area Tech e Innovazione si discuterà di metaverso e immersive experience, il ruolo dell’AI, tool, piattaforme e digital solution, OTT e produzione contenuti, dati e reportistica

e si discuterà di metaverso e immersive experience, il ruolo dell’AI, tool, piattaforme e digital solution, OTT e produzione contenuti, dati e reportistica Nell’area Media, Fan engagement e digital disruprion si focalizzerà l’attenzione sui social media, design e customer centricity, giornalismo sportivo, creator economy e ruolo degli streamer, nonché nuovi format.

La VI edizione, tra le importanti novità organizzative, vede la presentazione e l’integrazione del “Manifesto del Social Football Summit”.

Il Manifesto, attraverso un network di esperti del calcio, si pone come obiettivo la costruzione di un ecosistema dinamico, innovativo e sostenibile che promuove l’incontro tra i principali attori del settore della Football Industry, identificando 6 pillar:

sviluppo dell’industria sportiva . Lavorare per l’evoluzione e lo sviluppo economico dell’industria sportiva vuol dire dare spazio a realtà che, attraverso la ricerca, lo sviluppo e le strategie, possono essere agenti determinanti per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, nonché diventare promotori di nuovi modelli di business innovativi e diversificati, favorendo la contaminazione del calcio con altri settori. Così come diventa fondamentale mutuare best practice per generare valore economico e sociale attraverso la competenza e la capacità di analizzare l’evoluzione del settore Sport

. Lavorare per l’evoluzione e lo sviluppo economico dell’industria sportiva vuol dire dare spazio a realtà che, attraverso la ricerca, lo sviluppo e le strategie, possono essere agenti determinanti per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, nonché diventare promotori di nuovi modelli di business innovativi e diversificati, favorendo la contaminazione del calcio con altri settori. Così come diventa fondamentale mutuare best practice per generare valore economico e sociale attraverso la competenza e la capacità di analizzare l’evoluzione del settore Sport risorse umane. Focalizzare l’attenzione sulla formazione e sullo sviluppo delle risorse umane significa favorirne l’ingresso nel settore calcistico, riconoscendo, al contempo, come questo ecosistema entri in sinergia con altri settori, come quello economico-finanziario, marketing, sviluppo del business, social media e comunicazione, ma anche con la tecnologia, l’innovazione, la responsabilità sociale d’impresa, il coinvolgimento dei tifosi, la gestione di stadi ed eventi, l’analisi dei dati

Focalizzare l’attenzione sulla formazione e sullo sviluppo delle risorse umane significa favorirne l’ingresso nel settore calcistico, riconoscendo, al contempo, come questo ecosistema entri in sinergia con altri settori, come quello economico-finanziario, marketing, sviluppo del business, social media e comunicazione, ma anche con la tecnologia, l’innovazione, la responsabilità sociale d’impresa, il coinvolgimento dei tifosi, la gestione di stadi ed eventi, l’analisi dei dati sharing knowledge attraverso diversi format di eventi per offrire un’esperienza accessibile al maggior numero di persone e consentire ai professionisti del settore di sostenere la conversazione sulla Football Industry, stimolando un progresso collettivo. È, tuttavia, importante promuovere la condivisione di conoscenze, know-how e i nuovi paradigmi digitali applicati al settore calcistico

attraverso diversi format di eventi per offrire un’esperienza accessibile al maggior numero di persone e consentire ai professionisti del settore di sostenere la conversazione sulla stimolando un progresso collettivo. È, tuttavia, importante promuovere la condivisione di conoscenze, know-how e i nuovi paradigmi digitali applicati al settore calcistico sostenibilità. Promuovere misure sostenibili negli stadi, ma anche attraverso le azioni delle squadre e delle organizzazioni sportive, partendo dall’efficientamento energetico negli impianti sportivi , favorendo l ’ utilizzo di energie rinnovabili, cosi’ come la gestione sostenibile delle risorse idriche, la riduzione dei rifiuti e la promozione del riciclaggio, ma anche incoraggiando gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie eco-friendly

Promuovere misure sostenibili negli stadi, ma anche attraverso le azioni delle squadre e delle organizzazioni sportive, partendo dall’efficientamento energetico negli impianti sportivi favorendo l utilizzo di energie rinnovabili, cosi’ come la gestione sostenibile delle risorse idriche, la riduzione dei rifiuti e la promozione del riciclaggio, ma anche incoraggiando gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie eco-friendly inclusione. Questo valore nel calcio e nello sport, in generale, vuol dire renderlo accessibile a tutti, senza discriminazioni di alcun tipo, promuovendo l’inclusione di giocatori di ogni genere, etnia, orientamento sessuale e abilità fisica. È importante, quindi, lavorare per eliminare gli atteggiamenti discriminatori e i pregiudizi e promuovere programmi di sensibilizzazione per educare i giocatori, gli allenatori e i tifosi esaltando il rispetto reciproco

Questo valore nel calcio e nello sport, in generale, vuol dire renderlo accessibile a tutti, senza discriminazioni di alcun tipo, promuovendo l’inclusione di giocatori di ogni genere, etnia, orientamento sessuale e abilità fisica. È importante, quindi, lavorare per eliminare gli atteggiamenti discriminatori e i pregiudizi e promuovere programmi di sensibilizzazione per educare i giocatori, gli allenatori e i tifosi esaltando il rispetto reciproco impatto sociale. Il calcio vuole porsi come punto di riferimento internazionale e autorevole. Cercando di rappresentare le esigenze di un settore in forte evoluzione, si rende fondamentale condividere obiettivi legati a temi come l’inclusione, la lotta a ogni forma di discriminazione, la crescita dei giovani e l’impatto sociale, modellando politiche e iniziative che favoriscano la crescita equa e sostenibile del calcio.

Questi 6 elementi chiave saranno guida per incontri, formazione, dialogo istituzionale e condivisione, e contribuiranno, soprattutto, a far diventare la Football Industry un settore all’avanguardia.

Extra Time

Extra Time è il programma di innovazione del Social Football Summit 23, nato con l’obiettivo di dare spazio a quelle realtà (Team, Startup, PMI) che possono offrire prodotti o soluzioni innovative per l’industria del calcio.

Extra Time è composto da 3 filoni di attività:

Extra Time Startup Competition 2023

Extra Time Open Innovation 2023-24

Extra Time Innovation Scouting

Il primo giorno del Social Football Summit 2023, ovvero il 21 novembre, coinciderà con l’atto conclusivo della competition.

Questa sesta edizione tratterà in particolare di:

investment & innovation (metaverso, blockchain, AI)

revenues e business model

inclusion

impact and sustainability

creativity

digital disruption

Eco-events

Il Social Football Summit 23 sarà un evento sostenibile grazie alla certificazione Ecoevents e in virtù della realizzazione dell’evento secondo il sistema di gestione ISO 20121 sono state adottate una serie di misure mirate a creare consapevolezza verso tutti gli stakeholder della Football Industry e a valorizzare la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

All’interno della sala Champions dello Stadio Olimpico si avvicenderanno una serie di workshop dedicati a Lega Serie A, Lega B e Lega Pro, senza dimenticare l’organizzazione delle 8 masterclass nello spogliatoio della Nazionale italiana, un’esperienza formativa unica nel suo genere.

In particolare, i momenti di formazione saranno:

Comunication Day Lega B

Commissione Marketing e Digital Lega Serie A

Incontro Responsabili Comunicazione Team Lega Pro

Progetto Formativo Lnpa & Uefa

Impact Room a cura di Italiacamp

Calcio e Contenuti in 90 Minuti + Recupero Master Class a cura di Social Media Soccer

Youtube, Where The Game Is Always On a cura di Youtube

Presentazione Master In Diritto Sportivo e Management Dello Sport a Cura dell’università di Bari

A completare l’evento, durante la cena di Gala del 21 novembre, saranno consegnati i Football Summit Awards 2023, oltre 15 riconoscimenti ad alcuni dei protagonisti dell’industria del calcio della stagione 2022/23.

L’evento sarà trasmesso on line in italiano e in inglese grazie alla piattaforma messa a disposizione per tutti gli interessati.

Fondamentale, nella costruzione e nello sviluppo del Social Football Summit, il sostegno e la partecipazione di numerosi partner. Anche Italiaonline sarà presente come Media Partner.