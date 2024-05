Safeguarding, il 29 maggio a Roma contro la violenza e la discriminazione nel calcio

Fonte: Ufficio stampa

Mercoledì 29 maggio, presso la sede di Deloitte in Via Molise 11 a Roma, si terrà l’evento “Safeguarding” promosso da Social Football Summit in collaborazione con Deloitte Legal, un’importante occasione per discutere e condividere buone pratiche e strategie per rendere il calcio un ambiente più sicuro e inclusivo.

L’evento, intitolato “Safeguarding: Politiche e Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione nel Calcio” si terrà nel corso dello Snack Summit, il nuovo format del Social Football Summit. Si tratta di un percorso di conferenze della durata di 2 ore, realizzate in diverse città del mondo (il prossimo appuntamento sarà a Madrid nel mese di giugno). Un’occasione di confronto e focus su tematiche attuali e rilevanti della Football Industry, con la partecipazione di alcuni tra i più importanti player del settore.

L’evento

Lo Snack summit di Roma vedrà la partecipazione di illustri relatori e esperti del settore. Gli interventi si concentreranno su come implementare linee guida efficaci, sviluppare modelli organizzativi solidi e adottare codici di condotta che possano prevenire e contrastare i fenomeni di abuso e discriminazione.

L’evento rappresenta un’importante occasione per discutere e condividere buone pratiche e strategie per rendere il calcio un ambiente più sicuro e inclusivo. Si inserisce in uno dei tanti appuntamenti di avvicinamento allo SFS24, che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il 19 e il 20 novembre 2024 (qui l’edizione SFS 2023).

Dopo i saluti istituzionali, nel primo panel previsto per le 10:15 si discuterà di linee guida, modelli organizzativi e codici di condotta”. Nel secondo previsto per le 11:00, il focus sarà su analisi e dati sui fenomeni attuali e le opportunità di cambiare “le regole del gioco” .

Il programma del 29 maggio

ore 10:00 Saluti Istituzionali

Pierfilippo Capello, Deloitte Legal

Gianfilippo Valentini, SFS

ore 10:15 Primo Panel

Linee guida, modelli organizzativi e codici di condotta

Silvia Salis, CONI

Domenico Costantino, UNIBARI

Francesco Pastorella, Rothschild Dynasty

ore 11:00 Secondo Panel

Analisi e dati sui fenomeni attuali e le opportunità di cambiare “le regole del gioco”

Vito Di Gioia, FIGC

Valeria Logrillo, Deloitte Legal

Andrea Catizone, Studio Catizone

Paolo Mormando, FIGC

Modera

Fortune Italia

12:00 Snackworking (light lunch)