Lorenzo Musetti non voleva mancare all’appuntamento con la storia, la sua e del tennis italiano. Con la vittoria agli ottavi di finale contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard il 22enne azzurro arriva per la prima volta in carriera ai quarti di uno Slam e lo fa nella cornice forse più prestigiosa, quella di Wimbledon. A sottolineare l’importanza del traguardo le lacrime a fine gara del talento di Carrara, che oltre al record personale fa segnare anche un primato per tutto il movimento: insieme a Jannik Sinner e Jasmine Paolini, infatti, diventano così tre gli italiani a giocare i quarti nella stessa edizione del torneo londinese, un risultato mai raggiunto finora.

Wimbledon 2024, Lorenzo Musetti ai quarti

Dopo un inizio in salita, Lorenzo Musetti è riuscito ad avere la meglio del numero 58 del mondo, Giovanni Mpetshi Perricard, vincendo con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. “Sognavo questo momento fin da quando ero bambino. Ho una splendida famiglia che mi sostiene nell’inseguire questo sogno” ha detto un Musetti visibilmente commosso nell’intervista alla fine della partita.

“Devo ringraziare Simone (il coach Tartarini, ndr), senza di lui niente di questo sarebbe possibile, e tutto il mio team – ha aggiunto il 22enne con la voce rotta dall’emozione – La mia famiglia, la mia fidanzata. È un grandissimo giorno per me, sono fiero di questa vittoria contro un avversario molto duro. All’inizio ho fatto fatica, non potete immaginare quanto sia difficile rispondere a un servizio come il suo. Oggi è un giorno davvero speciale“.

“L’ultimo anno è stato pieno di sfide, con tante esperienze nuove come la gravidanza di Veronica (la compagna, ndr) e l’essere diventato padre per la prima volta. Non ho mai smesso di lavorare e di crederci. Tutte le persone intorno a me mi hanno spinto a fare sempre meglio e questi sono i risultati”, ha affermato infine l’azzurro.

Il tennis italiano ha già potuto festeggiare in questa edizione degli Championships il traguardo inedito di due italiani ai quarti di Wimbledon, dove, con la vittoria di Musetti, gli azzurri in campo saranno tre.

Grazie a successi di Jasmine Paolini e di Jannik Sinner, rispettivamente contro gli statunitensi Madison Keys e Ben Shelton, l’Italia del tennis ha fatto segnare la 101esima presenze ai quarti di finale degli Slam, tra uomini e donne del singolare.

Prima di oggi era accaduto otto volte che due azzurri arrivassero insieme fino a questo punto di un Major, ma soltanto al Roland Garros: nel 1931 con Lucia Valerio e Giorgio De Stefani, nel 1934 ancora Valerio e De Stefani, arrivato questa volta in semifinale, nel 1947 Lucia Manfredi e Gianni Cucelli, nel 1949 Annalies Bossi e Gianni Cucelli, nel 2011 Fabio Fognini e Francesca Schiavone, che raggiunse la finale, e nel 2020 Martina Trevisan con Jannik Sinner.

Soltanto un precedente, invece, di tre italiani ai quarti di uno Slam, ancora una volta sulla terra rossa di Parigi, nel 1948, con Annalies Boss, Marcello Del Bello e Gianni Cucelli.

Quanto ha guadagnato Lorenzo Musetti

Musetti ha adesso di fronte una grande occasione contro il 12esimo del ranking Atp e tredicesima testa di serie, Taylor Fritz, che è riuscito a battere il più temibile Alexander Zverev, il tedesco numero 4 del mondo, quarto in tabellone e finalista al Roland Garros.

Con il passaggio ai quarti di Wimbledon, Lorenzo Musetti ha guadagnato fino a qui 375mila sterline (pari a circa 443mila euro) che potrebbero diventare 715mila (circa 846mila euro) in caso di un’impresa con la qualificazione alla semifinale. Cifra che andrebbe a gonfiare un montepremi di oltre 1 milione di dollari incassato dal 22enne toscano da inizio anno, che in carriera, soltanto dal campo, ha guadagnato fino ad oggi poco più di 6 milioni di dollari.