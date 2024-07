Cambia il palinsesto per la Champions League. Sky si impone sul torneo e Mediaset fa un passo indietro: addio alle italiane in chiaro

Fonte: ANSA Logo Champions League

La nuova Champions League 2024/25 darà il via alla rivoluzione del torneo europeo, con ghiotte chance di guadagno e avanzamento per il calcio italiano. Ciò grazie alle cinque squadre in corsa. Format e calendario saranno modificati notevolmente. Una trasformazione come non ne avvenivano da 20 anni, di fatto. In attesa dei sorteggi, spieghiamo di seguito in che modo seguire le gare della propria squadra del cuore e di tutto il torneo. Anche sotto l’aspetto dei diritti Tv ci sono state delle modifiche, che è fondamentale conoscere.

Nuova Champions 2024-25, dove vedere le gare

Sul fronte televisivo non mancano le novità. Per vedere tutte le partite di Champions League per la stagione 2024-25 occorrerà avere almeno due abbonamenti. I punti fermi sono Sky e Amazon. La piattaforma satellitare garantisce tutte le coppe europee, tanto attraverso il proprio decoder che in streaming su Now. Ciò varrà per il triennio 2024-2027, per un totale di 185 gare in esclusiva, su un totale di 203 trasmesse. Il novero comprende, ovviamente, anche Europa League e Conference League.

Per rendersi conto della trasformazione del palinsesto, occorre fare un passo indietro e ragionare sul triennio 2021-2024, che vedeva Sky contare su 121 match su 137 a stagione, in assenza di esclusive, considerando la condivisione con Mediaset, via Infinity+.

Ma quanto costa l’offerta Sky in streaming su Now per lo sport? L’abbonamento mensile è di 24,99 euro, con tutte le coppe europee, 3 gare settimanali di serie A, la serie C, i grandi tornei di tennis, la MotoGP e la Formula 1, tra gli altri eventi. È però possibile risparmiare, pagando 19,99 al mese, con permanenza minima di un anno.

A ciò si aggiunge l’offerta Prime Video, che offre 18 partite a stagione in esclusiva. Match con protagonista, sempre, una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali. La miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026-2027, al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro annui, con l’aggiunta di altri servizi come spedizioni rapide, Amazon Music e non solo.

Champions 2024-25, gare in chiaro: dove vederle

Le partite in chiaro della Champions League non saranno più trasmesse su Canale 5. Pier Silvio Berlusconi ha chiarito come Mediaset abbia deciso di fare un passo indietro in tal senso: “Staremo attenti a cogliere le occasioni che si presenteranno. Siamo pronti ad acquisire pezzi di competizioni. Oggi però la Champions è tutta Sky”.

Il riferimento va dunque alla Tv satellitare, dal momento che proprio su Tv8 saranno trasmesse le gare in chiaro previste per la nuova Champions League. Un cambio radicale, dal momento che è stato deciso di mandare in onda a costo zero unicamente sfide tra club stranieri. Sky deciderà quale trasmettere in chiaro tra quelle del martedì e del mercoledì. A conti fatti, dunque, viene esclusa qualsiasi chance di vedere una gara italiana in chiaro. L’unica eccezione a questa regola del palinsesto sarà rappresentata dalla finale di Champions, qualora una nostra compagine dovesse raggiungerla.