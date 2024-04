Lo Snack Football Summit sbarca a Dubai

L'evento si terrà alla Convention Tower del Dubai World Trade Centre presso il Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp

Dopo Riyadh, lo Snack Football summit, il format internazionale dedicato all’industria del calcio, sbarca a Dubai. L’evento si svolgerà il prossimo 17 aprile nella prestigiosa location della Convention Tower del Dubai World Trade Centre presso il Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp, partner del Social Footbal Summit.

Lo Snack Summit è il nuovo format di SFS, un percorso di conferenze della durata di 2 ore che si tengono in diverse città del mondo. “A Story of Sport Transformation” mira a creare un momento di riflessione sul cambiamento e l’evoluzione in corso negli Emirati Arabi Uniti ed in altre aree del Middle East. Anche attraverso lo Sport, questi Paesi stanno promuovendo l’identità nazionale, puntando su salute, benessere e inclusione e stimolando la crescita economica per diventare un polo globale per il turismo sportivo e l’intrattenimento.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno accolto professionisti qualificati da tutto il mondo, arricchendo la propria cultura sportiva con prospettive ed esperienze diverse. Le moderne strutture sportive e gli investimenti strategici nello sviluppo dei talenti locali stanno ulteriormente guidando questa trasformazione.

Tra gli speaker confermati: H.E. Giuseppe Finocchiaro, Consul General of Italy in Dubai; Valerio Soldani, Direttore Italian Trade Agency Dubai; Fabrizio Puglisi, CEO Juventus Academy; Budreya Faisal, Presidente Banaat FC; Greta Nardeschi, Regional Director MENA AC Milan; Guido Fienga, CEO Al Nassr; Michele Napoli CEO RCS Sports e Events DMCC; Matteo Mantovani, Strategic Consultant HQWS. A moderare i vari panel ci sarà Cristina Guida La Licata. Apriranno i lavori i saluti istituzionali affidati al Direttore di SFS, Massimo Tucci e al General Manager di Italiacamp EMEA, Leo Cisotta.

Gianfilippo Valentini, CEO di SFS, ha commentato: Lo Snack Summit di Dubai è un momento chiave per rafforzare la nostra partnership con Italiacamp e proseguire nel nostro percorso internazionale. Un momento fondamentale in vista del SFS24 del 19 e 20 novembre a Roma.

Leo Cisotta, General Manager di Italiacamp EMEA, ha commentato: Per Italiacamp lo sport rappresenta uno degli ambiti di interesse più significativi per la sua capacità di generare valore e impatto. Nel nostro hub di Dubai puntiamo ad attrarre e valorizzare le esperienze manageriali e professionali che il nostro Paese ha saputo creare in diverse discipline, dal calcio al ciclismo, dal tennis al rugby. Lo Snack con il Social Football Summit si inserisce perfettamente in questa visione, continuando un percorso di collaborazione iniziato in Italia e che ora arriva a Dubai per raccontare le migliori esperienze italiane negli Emirati Arabi Uniti e nel Golfo.