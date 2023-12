Calcio tra AI e digitalizzazione: come cambia la trasmissione in diretta degli eventi sportivi

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Fonte: 123RF

Tra i principali risultati dello studio PwC Entertainment & Media Outlook in Italy 2023-2027, “Resetting expectations, refocusing inward and recharging growth” emerge che il mercato Entertainment & Media italiano è cresciuto a 35,9 miliardi di euro nel 2022, con un differenziale anno su anno rispetto al 2021 del +3,7%, mentre per la fine del 2023 sono attesi ricavi complessivi per 37,7 miliardi di euro.

Nel 2027 la previsione è che questo mercato varrà 42,1 miliardi di euro, quello dell’advertising crescerà con un CAGR ’22-’27 del +3,9% dai 10,5 miliardi del 2022 e la spesa Consumer crescerà con un CAGR ’22-’27 del +2,9% dai 25,4 miliardi del 2022.

Gli attori di mercato e le forze in gioco tendono ad ampliare il gap esistente fra i segmenti non-digital e digitale. Quest’ultimi vedranno una crescita in termini di CAGR ‘22-’27 del +5,0%, guidata dall’aumento di ricavi della pubblicità online e dai servizi di streaming OTT e resa possibile dallo sviluppo di reti di accesso a Internet ad alta velocità ed affidabilità.

I segmenti digital più maturi, come la componente OTT del segmento Video, sfioreranno i 30 milioni di utenti entro il 2027, a testimonianza della pervasività dei contenuti video on-demand come forma di intrattenimento.

Tenendo conto di questo scenario sicuramente in ulteriore evoluzione ci preme approfondire il binomio sport-piattaforme OTT e lo facciamo con Alessandro Planamente, Chief Marketing Officer di MyPlay, tra le protagoniste di Extra Time, il programma di innovazione del Social Football Summit 2023, che vuole dare spazio a quelle realtà che possono offrire prodotti o soluzioni innovative per l’industria del calcio.

MyPlay nasce per soddisfare quale esigenza?

MyPlay nasce con l’idea di democratizzare la trasmissione in diretta degli eventi sportivi, offrendo a tutti i club, federazioni e centri sportivi l’opportunità di abbracciare la digitalizzazione, generare nuovi introiti e raccontare le proprie storie con la massima visibilità.

MyPlay, nei suoi 5 anni di vita, ha già stabilito collaborazioni fruttuose con vari club e federazioni in Europa e Stati Uniti, tra cui Juventus Academy, NBA, Federación Española de Baloncesto, Real Federación Española de Natación, la Nazionale di Calcio di Andorra e la Fed Czech Republic.

Cos’è una piattaforma OTT?

Una piattaforma OTT permette la trasmissione online di contenuti sportivi direttamente agli utenti attraverso Internet, bypassando le tradizionali piattaforme televisive via cavo o satellitari. Queste piattaforme consentono agli utenti di accedere a eventi sportivi in tempo reale o in modalità on-demand su diverse tipologie di dispositivi, come computer, smartphone, smart TV e tablet.

Esempi di piattaforme OTT nel settore sportivo includono servizi dedicati a singoli sport, leghe o squadre, nonché piattaforme più ampie che offrono una varietà di contenuti sportivi. Questo approccio ha rivoluzionato il modo in cui le persone consumano contenuti sportivi, offrendo maggiore accessibilità e personalizzazione.

Come si inserisce l’intelligenza artificiale nella realizzazione dei video e nel seguire le azioni di gioco?

Le nostre telecamere automatiche tracciano l’azione, identificando il movimento dei giocatori e della palla. Con un leggero zoom e una panoramica, seguono dinamicamente il gioco, garantendo un’esperienza di visione paragonabile a quella televisiva, il tutto senza richiedere alcun intervento umano.

L’IA viene poi allenata per migliorare e ottimizzare il tracciamento automaticamente dei movimenti dei giocatori durante una partita, favorendo anche la personalizzazione per ogni tipologia di sport.

Le dirette streaming prevedono anche servizi accessori come il commentatore dal vivo o la live sui social?

Certamente! Con il nostro servizio, diamo la possibilità di trasmettere le partite in live streaming direttamente sui canali social del club e sulla nostra OTT, con la possibilità di personalizzare il tabellone con loghi e nomi delle squadre; aggiungere un banner pubblicitario, essenziale per la visibilità degli sponsor, e un telecronista dal vivo.

Tutto questo è facilmente programmabile da remoto, dove e quando si desidera.

MyPlay può essere anche un valido strumento per i coach in fase di allenamento o per costruire le strategie per le partite da disputare?

MyPlay nasce proprio per questo: offrire agli allenatori gli strumenti necessari per migliorare le prestazioni dei loro giocatori attraverso un’analisi video dettagliata di partite ed allenamenti.

Le nostre telecamere non solo registrano gli incontri, ma catturano anche ogni sfumatura degli allenamenti.

Inoltre, attraverso il nostro software, gli allenatori possono condurre un’analisi approfondita delle prestazioni, generare statistiche dettagliate della partita e creare clip e highlights. Questi contenuti possono essere condivisi direttamente con i giocatori, offrendo loro un’opportunità senza precedenti di esaminare e migliorare le proprie prestazioni, contribuendo al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.

Per questo, il nostro motto è “improve your game”.

E’ possibile programmare la registrazione degli eventi che si desidera seguire?

Tutto è facilmente programmabile e gestibile direttamente dalla nostra piattaforma e app. Questo non solo aiuta nella pianificazione sportiva, ma anche nel ridurre i tempi organizzativi di tutto lo staff del club.

MyPlay Pro cosa offre in più?

MyPlayPRO sta attualmente rivoluzionando il settore attraverso la qualità, che consente la trasmissione in diretta automatica tramite telecamere IA, riducendo in modo significativo i costi di produzione e consentendo la digitalizzazione e la professionalizzazione di club, leghe ed entità sportive.

La telecamera, muovendosi automaticamente e senza richiedere una ricalibrazione successiva dell’immagine, crea un effetto visivo per lo spettatore equivalente a quanto ottenuto con l’operato di un operatore di camera.

MyPlay è una piattaforma non solo per il calcio. Quali sono gli altri sport che si possono gestire con MyPlay?

MyPlay nasce nel 2019 come risposta alla necessità di alcuni allenatori di basket di riprendere facilmente le partite. Quindi il nostro percorso è stato iniziare con la Pallacanestro, per poi aprirci al Volley, la Pallamano e il Futsal.

Da un paio di anni abbiamo affinato il nostro sistema per funzionare perfettamente anche nel Calcio, nel Rugby, Hockey, Tennis, Padel, Beach Volley e Pallanuoto.

Possiamo dire quindi che MyPlay funziona più o meno per tutti gli sport.

Ci sono delle differenze tecniche, soluzioni diverse da implementare a secondo dello sport di cui si vuole trasmettere il match, sia lato MyPlay che lato utente?

Sì, le differenze tecniche e le soluzioni da implementare possono variare a seconda dello sport che si desidera trasmettere. Tanto lato MyPlay che lato utente l’adattamento delle funzionalità e delle specifiche tecniche può essere necessario per ottimizzare l’esperienza di trasmissione in base alle caratteristiche uniche di ogni disciplina sportiva.

Il sistema di tracciamento viene configurato e personalizzato per ciascun sport e club, considerando le differenze tra campi da gioco o palazzetti e le specifiche esigenze di ogni singolo club.

Inoltre, il nostro Servizio Tecnico e Assistenza Clienti di MyPlay si impegna ogni giorno, dalle 9 alle 21, inclusi i weekend, ad aiutare i nostri clienti a superare eventuali difficoltà.

Offriamo supporto nella personalizzazione del servizio, contribuendo a massimizzarne i benefici, come l’attrazione di nuovi sponsor e la generazione di visibilità.