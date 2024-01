Australian Open, dove vedere la semifinale Sinner-Djokovic in Tv e streaming

Fonte: ANSA Jannik Sinner e Novak Djokovic all'Australian Open 2024

Agli Australian Open sarà ancora una volta Sinner contro Djokovic, per quello che è diventato ormai un classico del tennis mondiale. Il 22enne altoatesino si troverà davanti il numero uno Atp nella semifinale del primo Slam stagionale, dove Re Nole è dominatore assoluto: il campione serbo ha conquistato il torneo per 10 volte, più di tutti nel singolare maschile, e sul cemento di Melbourne ha messo in fila al momento 33 vittorie consecutive. Sulla strada verso il 25esimo Slam della sua carriera ci sarà il talento azzurro, che nel 2023 gli ha dato del filo da torcere fino a batterlo nella finale che ha portato la Coppa Davis all’Italia dopo 47 anni.

Australian Open, Sinner-Djokovic in semifinale: la partita

Dopo aver superato con disinvoltura i primi quattro turni contro van de Zandschulp, de Jong, Baez e Khachanov, senza concedere nemmeno un set, ai quarti di finale Jannik Sinner è riuscito ad avere la meglio sul numero 5 del mondo Andrey Rublev, col punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 (qui per sapere quanto ha guadagnato finora Sinner all’Australian Open).

“È stato difficile giocare con Rublev, è stata durissima. Potevo perdere sia il primo che il secondo set, lui ha avuto tante palle break e mi sono salvato con il servizio” ha detto nell’intervista a caldo dopo la partita.

E sul fastidio avvertito all’addominale durante il match ha rassicurato tutti che non si è trattato di una fitta, ma forse di un po’ di aria nella pancia: “Onestamente non so cosa fosse, vedrò col mio team, ma penso forse di aver mangiato qualcosa di sbagliato prima della partita. Ora è passato, speriamo continui così“.

“Mi piacciono queste partite, sono il motivo per cui mi alleno sodo – ha detto l’azzurro commentando la sfida che l’aspetta contro Djokovic -. Sarà difficile, non vedo l’ora: lui cambierà qualcosa ma anch’io lo farò. Ci credo, inseguirò ogni palla. Sono preparato per affrontare molte situazioni“.

“L’ho battuto due volte e sono fortunato ad affrontare il numero uno del mondo. Sarà dura, darò il 100% e poi vediamo cosa accadrà” ha promesso Sinner.

“Sarà bello mettermi di nuovo alla prova contro di lui. Ora mi riposerò, colpirò qualche palla ma cercherò di essere fresco – ha detto ancora il talento 22enne – Giocare contro il numero 1 del mondo una semifinale Slam è sempre una grande occasione per crescere. Non sarà facile ma io posso controllare soltanto una cosa, me stesso“.

Nei precedenti tra i due Djokovic è in vantaggio per 4 a 2, ma Sinner ha vinto due delle ultime tre sfide. Per l’azzurro si tratta della seconda semifinale della carriera in uno Slam, dopo quella di Wimbledone dell’anno scorso, persa proprio per mano del serbo (qui per sapere quanto hanno vinto Sinner e gli altri azzurri con il trionfo in Coppa Davis).

Australian Open, dove vedere la semifinale Sinner-Djokovic

La semifinale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma venerdì 26 gennaio, al Rod Laver Arena di Melbourne e si potrà vedere in Italia dalle 4.30 del mattino. La partita sarà in onda su Sky sui canali 210 e 211.

In streaming il match su Dazn tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app e su NOW (selezionando il pacchetto sport) che oltre al tennis propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League. (qui per sapere dove vedere in Tv il tennis fino al 2028).

Sarà possibile vedere la semifinale anche su Amazon prime grazie al pacchetto dedicato con Discovery +.

