Grigor Dimitrov veniva chiamato il “Baby Federer” al suo ingresso nel circuito Atp. La sua bravura, che veniva paragonata a quella di altri campioni del tennis, ha comportato anche ingenti guadagni. Perché si sa, nel tennis a ogni vittoria si accumula un bel montepremi. Quando ha guadagnato Dimitrov?

Il patrimonio del tennista è stimato intorno ai 12 milioni di dollari, ma tra le vittorie e i guadagni dovuti alle sponsorizzazioni, è probabile che il valore sia più alto.

Chi è Grigor Dimitrov? La carriera e le vittorie

Grigor Dimitrov è considerato il tennista bulgaro di maggior successo. L’atleta, nato a Haskovo, in Bulgaria, nel maggio 1991, ha iniziato a gareggiare come professionista nel 2008. Non si è fatto mancare numerose vittorie nei gironi junior, che gli avevano portato notorietà non solo nel Paese, ma anche a livello internazionale. Ha infatti vinto i titoli del Grande Slam Junior a Wimbledon e agli US Open nel 2008.

Ben presto la sua popolarità, ma soprattutto la sua bravura, lo porteranno a gareggiare e confrontarsi con grandi nomi del tennis come Rafael Nadal. Costante nelle sue partecipazioni, ha aperto il 2024 con ottimi risultati. Dopo un periodo fuori dai riflettori, quando nel 2019 è scivolato in basso nel ranking, è tornato a premere sull’accelerato, mostrando i suoi assi nella manica senza tempo.

Negli ultimi 12 mesi si è messo in gioco con molti dei nomi del tennis attuale, come quando a Parigi ha sfidato e si è arreso a Djokovic solo in finale. Il 2024 potrebbe essere il suo anno? I molti fan lo sperano. Ha iniziato bene con il trionfo di Brisbane, la finale a Marsiglia, la semifinale a Rotterdam e infine a Miami.

Quanto guadagna? Il patrimonio del tennista

Una carriera ricca, ma fatta di alti e bassi, spettacolare come il suo rovescio a una mano tanto ammirato. Quanto ha guadagnato? La professione del tennista ad alti livelli, come quelli raggiunti da Dimitrov, vuol dire tanto sacrificio ma anche tanti premi e guadagni. Nel 2017, al massimo della sua carriera, tra una semifinale, un successo a Masters 1000 e soprattutto con la conquista delle Atp finals di Londra, si è portato a casa un montepremi di circa 5,6 milioni di euro, finendo nella classifica dei tennisti più ricchi al mondo.

Si stima che il patrimonio netto di Grigor Dimitrov si aggiri intorno ai 12 milioni di dollari. Nel tempo avrebbe accumulato diverse vincite consistenti in denaro, per un totale stimato di oltre 25,5 milioni di dollari. Dal 2008 a 2024 il campione di tennis, grazie alla sua costanza, ha continuato a macinare vittorie (tra alti e bassi appunto), ma anche forti affiliazioni con diversi marchi. Tra i suoi guadagni non possono essere non annoverate le sponsorizzazioni. L’ultimo dato, in questo caso, è relativo al 2015 (pre 2017, anno di fuoco) e i guadagni si attestano intorno ai 5,5 milioni di dollari. È stato il volto di Lacoste, Wilson, Rolex, Vitamin Well e Haagen Dazs.

La ritrovata fama lo potrebbe portare tra le braccia di nuovi brand. Tra una sponsorizzazione e una vittoria, il 2024 di Grigor Dimitrov potrebbe essere molto soddisfacente.