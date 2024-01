Qual è il montepremi per ogni turno degli Australian Open e quanto ha già intascato il campione italiano in questo Slam

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Il tennista italiano Jannik Sinner

Prosegue la cavalcata di Jannik Sinner agli Australian Open, che stanno evidenziando ancora una volta, ce ne fosse bisogno, il grande talento dell’atleta italiano. In campo contro il russo Rublev, che viene da due vere e proprie battaglie.

Condizione fisica differente, dunque, in questo match per l’accesso alla semifinale, considerando come il tennista altoatesino sia stato in grado di procedere come uno schiacciasassi, senza lasciare set agli avversari. Un match tra pari, stando alla classifica Atp, che vede quarto l’italiano e quinto il russo. Sia per una questione fisica, sia per i precedenti, però, il favorito è chiaramente Sinner, con quattro successi su sei (in un caso l’azzurro è stato costretto al ritiro).

Risultati a parte, però, proviamo a guardare agli Australian Open da un altro punto di vista, quello prettamente economico. Un torneo particolarmente ricco, nel quale anche le sconfitte hanno un dolce sapore. Quanto ha guadagnato Jannik Sinner fino a oggi e cosa lo attende nei prossimi step?

Australian Open, i guadagni di Sinner

Il cammino di Jannik Sinner nel primo Slam della stagione tennistica prosegue in maniera eccellente. A Melbourne si sta consacrando come uno dei migliori atleti al mondo, ottenendo anche il meritato riconoscimento mediatico.

Basti pensare alla serenità con la quale è riuscito a eliminare il russo Karen Khachanov agli ottavi di finale. In due ore e 35 minuti di gioco, con un netto 6-4, 7-5, 6-3 ha mandato a casa il numero 15 dell’Atp. Una prova di forza notevole, che gli ha aperto le porte dei quarti di finale.

Il livello si alza, ovviamente, soprattutto guardando a match come quelli contro Botic van de Zandschulp e Jesper de Jong, così come con l’argentino Sebastian Baez. Rublev è indubbiamente di un’altra categoria, ma sarà impossibile per lui non accusare il colpo del massacrante match contro l’idolo di casa Alex de Minaur, che lo ha costretto a giocare gli ultimi minuti alle prese con dei dolorosi crampi.

Tornando al discorso prettamente economico, il primo turno degli Australian Open gli è valso 73.650 euro. Il secondo ha invece un valore di 110.480 euro, mentre il terzo di 156.513 euro. A partire dagli ottavi, invece, le cifre sono aumentate in maniera evidente. In questa fase si tocca infatti quota 230.167 euro. Sinner è ora ai quarti, che gli hanno portato in tasca un montepremi di 368.267 euro.

Quanto vale vincere gli Australian Open

Per quanto gli sportivi siano scaramantici, le statistiche parlano chiaro e contro Rublev il favorito è l’atleta italiano. Ciò ci spinge a dare uno sguardo al prossimo step, ovvero la qualificazione alla semifinale.

Anche in questo caso il salto in avanti è considerevole, con gli Australian Open che garantiscono ben 990mila dollari australiani, che equivalgono a 607.641 euro. Oltre non c’è altro che la finale, ma in questo caso il montepremi dipende dal posizionamento, non dall’accesso.

Lo Slam prevede infatti una netta differenziazione tra vincitore e sconfitto, con 1.058.768 per il secondo posto e 1.933.403 per chi alzerà la coppa.

Nel 2024 gli Australian Open hanno messo sul piatto un montepremi totale di poco più di 53 milioni di euro. Di tale somma sono già finiti nelle tasche di Jannik Sinner ben 939.077 euro. Una cifra che potrebbe superare quota 1.5 milioni di euro in semifinale, 2.5 in caso di secondo posto nel torneo e 4.5 milioni di euro in caso di trionfo assoluto.