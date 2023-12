Il tennis ha la sua casa: dove vedere Sinner e gli altri in TV fino al 2028

Accordo trovato per la messa in onda del grande tennis in Italia per il prossimo quinquennio: Wimbledon, Master 1000 e non solo, ecco dove guardarli

Più che per la (sofferta) qualificazione degli azzurri agli Europei di calcio 2024 , più che per lo splendido bis di Pecco Bagnaia (di nuovo campione del mondo di Moto GP per il secondo anno consecutivo), più che per i salti in alto di Gimbo Tamberi e le discese emozionanti di Federica Brignone (diventata la sciatrice italiana più vivente di sempre), il 2024 verrà ricordato soprattutto per i momenti di puro brivido che ci hanno regalato i ragazzi della Nazionale italiana di tennis, tornati ad alzare la Coppa Davis a distanza di 47 anni dall’ultima volta.

La vittoria della cosiddetta Insalatiera ottenuta da Jannik Sinner e compagni in quel di Maiorca ha tenuto incollati alla televisione milioni di italiani. Padri e madri di famiglia, adolescenti e anziani di ogni regione del Paese, esaltati dalle gesta tecniche e dalla forza mentale impressionante dell’altoatesino e di tutta la squadra capitanata da Filippo Volandri (non dimentichiamoci la vittoria decisiva di Matteo Arnaldi nel primo match della finale contro l’Australia).

Sinner e non solo, in Italia sono tutti pazzi per il tennis: dove lo vedremo in TV fino al 2028

L’eco mediatico di questa favolosa vicenda (che ha riportato alla memoria il precedente trionfo di Adriano Panatta & co nel lontano 1976) ha assunto una dimensione ancora maggiore grazie allo svolgimento appena 4 giorni prima delle Atp Finals di Torino , dove lo stesso Sinner ha regalato momenti di puro godimento fino alla finale persa nettamente contro Novak Djokovic. Ed è stato proprio il campione serbo – attuale numero uno del ranking mondiale, nonché giocatore con il più alto numero complessivo di settimane al vertice del circuito nella storia – a dover soccombere nella semifinale di Davis contro gli azzurri.

Una settimana al cardiopalmo, dunque, per i tanti appassionati di tennis, cresciuti a dismisura nell’ultimo decennio. Prima sono state le leggendarie sfide tra Roger Federer, Rafa Nadal e lo stesso Nole Djokovic ad alzare l’attenzione sulla pallina gialla alle nostre latitudini; poi a completare l’opera ci hanno pensato (e, si spera, ci penseranno ancora a lungo) alcuni top player della nostra nazione, in primis Matteo Berrettini – con la finale di Wimbledon del luglio 2021 – e ora proprio Jannik Sinner.

Dove guardare il tennis in TV nei prossimi anni e quali tornei verranno trasmessi in Italia

Se i più fedeli seguaci della racchetta non perdono occasione per visitare il Foro Italico di Roma (l’impianto più avveniristico della penisola, sede degli Internazionali BNL di maggio) e altri club minori sparsi da Nord a Sud, la stragrande maggioranza dei fan della racchetta continuano a seguire le gesta dei campioni tramite la televisione, il PC, lo smartphone o il tablet. Ed è per questo che vogliamo porre l’attenzione sul nuovo accordo stretto tra le due federazioni di tennis mondiali (Atp per gli uomini, Wta per le donne) e alcune delle emittenti più conosciute in Italia e in Europa.

In particolare, per il quinquennio compreso tra il 2024 e il 2028, saranno oltre 4mila le partite dei maggiori tornei mondiali visibili per gli abbonati a Sky Sport e per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento con Now TV . Oltre al tabellone di fine anno con i migliori otto della stagione, nel pacchetto ci sono tutti i tornei Atp Master 1000 dell’anno, quelli Wta, le competizioni 500 e 250 più prestigiose, le Next Gen Atp Finals (come quelle di Torino, ma riservate ai talenti emergenti) e tutte le partite in diretta dal club più prestigioso al mondo, quello di Wimbledon.

