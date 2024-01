Fonte: ANSA Jannik Sinner vince la semifinale contro Djokovic e va in finale dell'Australian Open

Compiendo una vera e propria impresa con la vittoria contro il numero 1 Novak Djokovic, Jannik Sinner diventa il primo italiano a conquistare la finale dell’Australian Open. Un inizio del 2024 da sogno per il talento italiano sull’onda di come si era concluso il 2023, sia dal punto di vista sportivo ma, di conseguenza, anche per quanto riguarda i premi già incassati a Melbourne. Che, se dovesse vincere il torneo, potrebbero quasi raddoppiare.

Australian Open, quanto ha guadagnato Sinner

Sinner è il quinto giocatore italiano a raggiungere una finale Slam nel singolare maschile, il nono complessivo tra uomini e donne, ma il primo azzurro ad arrivare in fondo all’Australian Open e, all’età di 22 anni e 165 giorni, anche il più giovane finalista in singolare maschile del torneo proprio dopo Djokovic.

Dopo aver superato in scioltezza i primi quattro turni contro van de Zandschulp, de Jong, Baez e Khachanov, senza concedere nemmeno un set, Jannik Sinner è riuscito a superare ai quarti di finale il numero 5 del mondo Andrey Rublev, fino a riuscire a battere in semifinale Re Nole.

Il percorso netto compiuto nel torneo dal 22enne altoatesino gli ha permesso di portare a casa già una discreta somma. Il montepremi totale da record messo in palio dall’organizzazione dell’Australian Open è di 53 milioni di euro, così suddivisi:

Primo turno: 73.650 euro (120.000 dollari australiani)

Secondo turno: 110.480 euro (180.000 dollari australiani)

Terzo turno: 156.513 euro (255.000 dollari australiani)

Ottavi di finale: 230.167 euro (375.000 dollari australiani)

Quarti di finale: 368.267 euro (600.000 dollari australiani)

Semifinale: 607.641 euro (990.000 dollari australiani)

Finalista: 1.058.768 euro (1.725.000 dollari australiani)

Vincitore: 1.933.403 euro (3.150.000 dollari australiani)

Lo scarto tra chi arriva in finale e il campione dell’Australian Open, dunque, non è da poco. Finora Sinner ha dunque racimolato circa 2,6 milioni di euro, che in caso di vittoria diventerebbero oltre 4,5 milioni.

Il 22enne altotesino affronterà domenica il russo Daniil Medvedev, che ha sconfitto in semifinale il tedesco Alexander Zverev. I due finalisti si ritrovano dopo nove precedenti a contendersi per la prima volta uno Slam (qui per sapere quanto hanno vinto Sinner e gli altri azzurri con il trionfo in Coppa Davis dopo 47 anni).

Il bilancio è a favore del numero 3 del mondo russo, per 6 partite a 3, ma l’azzurro ha vinto le ultime tre sfide: due finali degli Atp 500 di Pechino e Vienna e la semifinale nelle ultime Atp Finals di Torino (qui per sapere dove vedere la finale dell’Australian Open tra Sinner e Medvedev).

Le sponsorizzazioni

Gli incassi per il campione azzurro non arrivano però soltanto dai premi vinti sul campo. Secondo quanto riportato da Statista, nel 2023 il 22enne ha guadagnato circa 7,6 milioni di euro, grazie alla vittoria di 4 dei 10 tornei vinti in carriera, più della metà dei 13,64 milioni raccolti fino ad oggi, ma la maggior parte degli introiti sono rappresentati dagli sponsor.

Innanzitutto dal contratto più remunerativo sottoscritto con quello tecnico, la Nike, per 150 milioni di euro in dieci anni, 15 milioni annui. Poi ci sono gli accordi con diverse aziende, tra i quali, per citare quelli noti, con Head (fornitore di racchette), Gucci, Lavazza, Rolex, Fastweb, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Technogym, Intesa Sanpaolo, Pigna e Panini.

Queste sponsorizzazioni varrebbero complessivamente 5 milioni di euro, per un totale di 20 milioni di euro di introiti extra campo.