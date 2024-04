Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, ha conquistato il titolo al Miami Open 2024, affermandosi come uno dei protagonisti più promettenti del circuito mondiale. Dopo una prestazione dominante contro Daniil Medvedev in semifinale, Sinner ha concluso il suo trionfo sconfiggendo Grigor Dimitrov nella finale tenutasi nella serata del giorno di Pasqua. Questa vittoria segna un traguardo storico per il giovane campione, consentendogli di avanzare al numero 2 nel ranking Atp e di portare a casa un montepremi incredibilmente ricco.

Quanto ha guadagnato Sinner al Miami Open

I Miami Open rappresentano uno dei tornei più prestigiosi nel calendario del tennis professionistico, e i guadagni associati alla vittoria sono in linea con la loro importanza. Il montepremi totale dell’edizione 2024 ammonta a una cifra impressionante di circa 8 milioni e 262mila. Sin dalla sua partecipazione al primo turno, Sinner ha dimostrato la sua determinazione e il suo talento, guadagnando non solo punti cruciali per il ranking Atp, ma anche premi in denaro considerevoli.

Il premio minimo per il primo turno, 21.463 euro, è stato solo l’inizio di una serie di successi finanziari. Man mano che avanzava nel torneo, i premi aumentavano, insieme al numero di punti Atp ottenuti. La semifinale ha segnato un punto di svolta, con una vittoria che gli ha garantito oltre 300mila euro.

È stata la finale che ha portato i guadagni di Sinner alle stelle. Con una vittoria netta e impressionante su Dimitrov, ha portato a casa un montepremi di 540.039 euro, oltre a 650 punti Atp. Questo successo lo ha consacrato come uno dei migliori giocatori al mondo e ha contribuito in modo significativo al suo avanzamento nel ranking.

In totale, il trionfo di Sinner al Miami Open 2024 gli ha assicurato un premio complessivo di oltre 1 milione di euro, una somma incredibile che riflette non solo il suo talento sul campo, ma anche il suo impegno e la sua dedizione nel perseguire l’eccellenza nel tennis.

Questa vittoria è solo l’ultimo capitolo di una carriera in costante ascesa per Jannik Sinner, che nel 2023 ha vinto la Coppa Davis, la seconda vittoria di sempre per gli italiani dopo 47 anni. La coppia Arnaldi-Sinner, in quell’occasione ebbe la meglio in finale sull’Australia.

Dopo Il Miami Open, Sinner è arrivato al secondo posto nella classifica Atp, appena dietro Djokovic. Si tratta di un traguardo estremamente interessante perché nonostante la sua giovane età e il relativamente breve periodo di tempo trascorso nel circuito del tennis, è stato in grado di accumulare un considerevole montepremi attraverso le sue prestazioni sul campo.

Quanto guadagnano gli altri big del tennis

Al vertice delle classifiche si erge il dominatore incontrastato degli ultimi 13 anni di tennis: Novak Djokovic. Con un incredibile palmares di 24 titoli del Grande Slam, Djokovic si è affermato come il campione più vincente di sempre nella storia del tennis. Potrebbe presto superare la soglia dei 200 milioni di dollari di guadagni totali entro la fine dell’anno.

Il 2023 è stato un anno particolarmente modesto per Rafael Nadal in termini di guadagni, con un totale di circa 311 mila dollari. Chiaramente, questo risultato è solo una piccola parte del reddito complessivo in carriera, che ammonta a un impressionante totale di 134 milioni di dollari e qualche spicciolo (per fare un’esagerata precisione, altri 640 mila dollari).