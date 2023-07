In svendita le vecchie case cantoniere: come acquistarle

Fonte: IPA Sono molte le case cantoniere delle Ferrovie in vendita

Le case cantoniere fanno parte del paesaggio italiano. La maggior parte sono ancora in funzione. Quelle in dotazione ad Anas sono tinte nel classico colore rosso pompeiano. Quelle in gestione diretta di Ferrovie dello Stato sono generalmente gialline, ma possono avere anche altre colorazioni. Queste ultime si chiamano caselli ferroviari o case cantoniere ferroviarie. Oggi molte case cantoniere delle Fs sono state dismesse ed è possibile acquistarle.

Come comprare una casa cantoniera

Un sito web permette di vedere le case cantoniere messe a disposizione da Ferrovie dello Stato. Il patrimonio immobiliare in dismissione è composto da appartamenti, terreni e magazzini. E anche, come anticipato, da case cantoniere. Gli immobili sono dislocati su tutto il territorio nazionale e i prezzi sono generalmente più bassi rispetto a quelli di mercato.

Se da una parte la fetta maggiore degli immobili necessita di una profonda ristrutturazione, c’è da dire che fa parte dell’attrattività dell’offerta quella di poter vivere in edificio che rappresenta un pezzo di storia.

Le vendite avvengono tramite il portale di Ferservizi, impresa pubblica partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane.

Come procedere all’acquisto di una casa cantoniera

Chi fosse interessato all’acquisto di una casa cantoniera Fs non deve fare altro che visitare il sito ufficiale, cliccare sull’immobile che risponde alle caratteristiche desiderate e contattare il referente tramite i contatti indicati (telefono e mail).

Di seguito alcuni esempio di immobili, da Nord a Sud.

A Porto Empedocle, comune costiero alle porte di Agrigento in Sicilia, si vende un bilocale in palazzina. 66 metri quadri, prezzo quasi 14mila euro.

Nella periferia nord di Torino, in via Germagnano, si vende un appartamento in palazzina di 106 mq al primo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Prezzo: 38.500 euro.

A Genova in via Greto di Cornigliano ci si può aggiudicare una ex casa cantoniera di circa 140 mq articolata su tre livelli e circondata da cortile. Prezzo 62mila euro.

A Ravenna una ex casa cantoniera di 128 mq, su due livelli, con cortile viene venduta a 81.500 euro.

In via via Ponticolo a Brennero, in provincia di Bolzano, si vende una casetta in pietra e tetto spiovente con comignolo di circa 65 mq su un unico livello. L’edificio è composto da tre locali al piano terra e da una cantina al piano interrato. Si aggiungono un piccolo deposito di 6 mq e una corte esterna di 1.320 mq circa tra coperto e scoperto. Il prezzo: 55mila euro.

Per approfondire si rimanda al portale Vendite e affitti di Ferservizi.

Cosa sono le case cantoniere

Le case cantoniere vennero istituite nel 1839. Sono presenti su tutte le strade statali storiche del Paese e su tutte le linee ferroviarie. Scopo degli immobili era quello di permettere ai tecnici (definiti cantonieri) di vivere nei pressi del proprio luogo di lavoro per tutto il tempo necessario a svolgere le proprie mansioni. Si definiva “cantone” il tratto di strada o di ferrovia affidata alla vigilanza e alla manutenzione di una persona fissa. A partire dagli Anni ’80 le case cantoniere cominciarono ad essere dismesse. Dall’inizio degli Anni 2000 parte del patrimonio immobiliare è poi passato ad enti provinciali e regionali. Oggi parte delle case cantoniere inutilizzate è disponibile per la vendita ai privati.

In passato hanno preso vita iniziative volte alla riqualificazione turistica delle case cantoniere. Fra le opportunità offerte anche l’affidamento a titolo gratuito delle case cantoniere agli under 40.