Atp Finals 2023 Torino, dove vedere la semifinale Sinner-Medvedev

Jannik Sinner continua a infrangere record e non sembra avere intenzione di fermarsi. Battendo per la prima volta Holger Rune, il talento azzurro mette a segno tre vittorie su tre nel round robin delle Atp Finals 2023 di Torino e raggiunge le semifinali: mai nessun italiano era riuscito ad arrivare a questo punto in 54 anni di storia del torneo dei maestri. Il 22enne altoatesino troverà di fronte il numero tre al mondo Daniil Medvedev, classificato secondo nel gruppo rosso dopo aver perso per due set a zero contro Carlos Alcaraz.

Atp Finals 2023 Torino, Sinner vola in semifinale

Sinner era certo di superare il gruppo verde già prima di mettere piede in campo, grazie alla vittoria di Nole Djokovic contro Hubert Hurkacz. Il serbo, secondo nel gruppo per la sconfitta contro Sinner, anche questa inedita, ha approfittato a sua volta della vittoria dell’azzurro, che gli ha permesso di arrivare in semifinale dove troverà l’altro ragazzo prodigio destinato a scrivere il futuro del tennis: il numero due in classifica, Carlos Alcaraz.

“Questa vittoria per me vuol dire tanto” ha detto Jannik Sinner nell’immediato post match contro Rune. “Oggi era una partita molto difficile, non avevo mai vinto contro di lui. Sono partito molto bene poi lui ha servito meglio. Sono ripartito nel terzo set. Ringrazio i tifosi, mi hanno aiutato tantissimo. Forse oggi ero un po’ più nervoso, agitato, anche quando non sono riuscito a breakarlo. Adesso vediamo come va sabato” ha concluso.

Dopo un primo set chiuso sul 6-2, la sfida contro il danese sembrava in controllo di Sinner, quando nel secondo set l’azzurro ha cominciato ad avvertire qualche problema alla schiena.

“La schiena sta bene, ho sentito solo una piccola botta ma è sparita – ha assicurato l’altoatesino – Forse era la tensione, non ho chiamato neanche il fisioterapista. Non mi sono preoccupato. Quando a benzina sono messo bene, venerdì riposo e vediamo sabato. È importante essere in semifinale, il pubblico mi dà tanta energia”.

“È stato difficile, non avevo mai vinto con lui, il pubblico mi ha aiutato tanto – ha aggiunto Sinner – Vuole dire tanto aver vinto, ero più nervoso e agitato ma ho vinto i punti importanti. Ho avuto tante occasioni nel terzo set, ma non sono riuscito a fare il break. È stata comunque una buona partita. Nel primo set ha sbagliato tanto ma nel secondo è andato meglio. Siamo andati alla pari, nel terzo sono ripartito da zero come contro Djokovic. Sono contento di come ho vinto”.

Il tabellone delle semifinali delle Atp Finals 2023 sarà dunque composto dai primi quattro giocatori del ranking mondiale e per Sinner il prossimo ostacolo nella strada verso la conquista del trofeo si chiama Daniil Medvedev (qui per conoscere il montepremi da record delle Atp Finals di Torino).

Il russo è considerato “la bestia nera” dell’azzurro, per aver vinto 7 dei 9 precedenti. Ma le ultime due sfide sono state vinte dal 22enne altoatesino e sono valse due titoli Atp 500, a Pechino e a Vienna.

“In questo momento Sinner è in una forma top e quindi può fare qualunque cosa, qualunque colpo, questo perché è un top player – ha ammesso Medvedev dopo la sconfitta con Alcaraz – Lui sta giocando in modo incredibile, io devo giocare meglio di oggi. Devo dimenticare in fretta il match di oggi e focalizzarmi in fretta su quello di domani: appena esco da questa stanza devo pensare come battere Jannik”.

Atp Finals 2023 Torino, dove vedere la semifinale Sinner-Medvedev

La semifinale delle Nitto Atp Finals 2023 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, è in programma sabato 18 novembre, ore 14.30, al Pala Alpitour di Torino. L’incontro sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati sarà trasmesso, con telecronaca di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, e in streaming su NOW, che oltre alle Atp finals di tennis a Torino propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

