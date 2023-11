Atp Finals, montepremi record a Torino per Sinner e avversari

L’edizione di quest’anno è la più ricca di sempre, sia per la mole di punti in palio, sia dal punto di vista economico: ecco quanto incassano i partecipanti

Non poteva esserci esordio migliore per Jannik Sinner alle Atp Finals 2023, il torneo che vede presenti a Torino i primi otto giocatori dell’anno per punti conquistati nei tornei del circuito. Con un doppio 6-4 che non lascia spazio a dubbi o incertezze, l’altoatesino si è sbarazzato di Stefanos Tsitsipas, campione greco che questo torneo lo ha già vinto nel 2019 ma che negli ultimi tempi si è un po’ perso per strada. Un match che comunque non è stata una passeggiata per il tennista italiano, inserito in un girone di ferro che vede la presenza anche del numero uno al mondo Novak Djokovic (per lui ben 6 Finals in bacheca, le ultime lo scorso anno) e del talento danese Holger Rune.

A completare il quadro dei partecipanti ci sono Carlos Alcaraz (fuoriclasse spagnolo che quest’anno ha compiuto l’impresa di vincere Wimbledon in finale proprio contro Djokovic in cinque indimenticabili set), il biondo tedesco Alexander Zverev – laureatosi campione alle Finals nel 2018 e nel 2021 – e i due tennisti russi Daniil Medvedev (vincitore del torneo nel 2020) e Andrej Rublev. Un parterre davvero stellare sotto l’ombra della Mole Antonelliana, in un contesto cittadino che vede crescere a dismisura il numero di turisti negli otto giorni della manifestazione.

Gironi, partite, montepremi e punti in palio: tutto quello che c’è da sapere sulle Atp Finals di Torino 2023

A differenza di quanto accadeva fino a poco tempo fa, da alcuni anni il meccanismo per accedere alle Finals non segue più la logica del Ranking Atp. Non sono dunque i primi otto giocatori della classifica mondiale a staccare un biglietto per Torino, ma quelli che hanno guadagnato più punti nei dodici mesi precedenti. Il conto viene tenuto attraverso una classifica che prende il nome di Race, in continuo aggiornamento settimana dopo settimana. Questo – in linea teorica – consentirebbe anche ad un tennista di medio-basso livello di accedere al torneo, purché riesca a raggranellare punti necessari per qualificarsi.

Non è il caso delle Finals 2023, dove tutti gli otto partecipanti occupano posizioni di assoluto vertice anche nel Ranking generale. A nessuno di loro però farebbero scomodo i 1500 punti che incamera il vincitore del torneo: un gruzzoletto di grande valore, composto dai 500 punti per chi vince la finale, i 400 punti per chi vince le semifinali e i 200 punti per ognuna delle 3 partite potenzialmente vinte nel girone. Allo stesso modo, anche il montepremi in denaro ha raggiunto un livello molto elevato, il più alto nella storia del torneo che assegna il titolo di “Maestro del circuito”.

Quanto guadagnano il vincitore e il finalista delle Atp Finals di Torino 2023

Solamente per aver presenziato al Pala AlpiTour di Torino, i top player del tennis mondiale incassano un premio di partecipazione di 325mila dollari. Anche la riserva polacca Hubert Hurkacz – giunto al nono posto della Race – ha guadagnato ben 152mila euro solo per essere volato nel capoluogo piemontese in attesa di capire se Tsitsipas (dolorante ad una gamba) fosse riuscito a scendere in campo nel match d’esordio contro Sinner.

Il montepremi sale in maniera alquanto vertiginosa proseguendo nel cammino della settimana. Per coloro che si piazzeranno al primo posto dei rispettivi gironi, l’assegno garantito dall’Atp vale 390mila euro. Se poi si vince anche la semifinale, la cifra complessiva oltrepassa la quota di 1,1 milioni di euro.

Capitolo a sé stante è invece quello della finale, in programma per il pomeriggio di domenica 19 novembre (con la possibilità di vedere tutti gli scambi live su Sky Sport e su Now TV , uniche emittenti a detenere i diritti per la messa in onda di tutti match, mentre la Rai ne trasmette uno al giorno). Solamente per l’ultimo atto, sono in palio ben 2,2 milioni di euro. E così, facendo un paio di rapidi calcoli, ci si rende conto di come il vincitore delle Atp Finals di Torino 2023 arrivi a guadagnare ben 4,8 milioni di euro se alza il trofeo da imbattuto. Un’edizione da record sotto questo aspetto.

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.