Nel primo trimeste 2025 a Ravenna la domanda immobiliare cresce nei lidi e nel centro urbano, con Savio zona più cara a 2.804 €/mq. La più richiesta per comprare casa è Lido Adriano-Lido di Dante

I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Ravenna

Ravenna è una città storica dell’Emilia-Romagna, celebre per i suoi mosaici bizantini e il patrimonio artistico riconosciuto dall’UNESCO. Situata a pochi chilometri dal mare, unisce cultura, servizi di qualità e una buona vivibilità. Con circa 160.000 abitanti e una posizione strategica tra mare e pianura, è una città che rappresenta un polo interessante per il mercato immobiliare sia residenziale che turistico.

Uno studio di Idealista ha analizzato il mercato nel primo trimestre del 2025 e individuato i quartieri più ambiti in base all’indice di domanda relativa che misura il numero di contatti per ogni annuncio e quindi la pressione della domanda rispetto all’offerta. Attraverso invece il prezzo medio al mq è stato possibile comprendere quale zona di Ravenna è più costosa per comprare casa.

I quartieri più richiesti di Ravenna

Secondo i dati raccolti, Lido Adriano-Lido di Dante risulta il quartiere più richiesto della città con un indice di domanda pari a 2,5. Seguono il Centro Urbano (2,3), Sant’Alberto-Savarna e Mezzano-Camerlona (2,0), a conferma dell’interesse anche per le zone più periferiche o immerse nella natura.

Anche i quartieri Darsena e Fornace Zarattini-San Giuseppe (1,8) mostrano un buon dinamismo, così come Marina di Ravenna e Punta Marina (1,7), che beneficiano della vicinanza al mare. Meno richiesti risultano Borgo Montone-Villanova (1,3), Piangipane-San Michele (1,2), Castiglione-San Pietro-Roncalceci e Casal Borsetti-Marina Romea-Porto Corsini (1,1), fino ad arrivare a Ponte Nuovo-Classe-San Bartolo (0,8) e Savio (0,6).

Quartiere Indice di domanda relativa Lido Adriano-Lido di Dante 2,5 Centro Urbano 2,3 Sant’Alberto-Savarna 2,0 Mezzano-Camerlona 2,0 Darsena 1,8 Fornace Zarattini-San Giuseppe 1,8 Marina di Ravenna 1,7 Punta Marina 1,7 Borgo Montone-Villanova 1,3 Piangipane-San Michele 1,2 Castiglione-San Pietro-Roncalceci 1,1 Casal Borsetti-Marina Romea-Porto Corsini 1,1 Ponte Nuovo-Classe-San Bartolo 0,8 Savio 0,6

I quartieri più costosi di Ravenna

In termini di prezzi, il quartiere più caro di Ravenna è Savio con un valore medio di 2.804 euro/mq, seguito da Marina di Ravenna (2.747 euro/mq) e Punta Marina (2.612 euro/mq). La prossimità al mare e le attività turistiche influenzano direttamente i valori immobiliari di queste zone.

Casal Borsetti-Marina Romea-Porto Corsini presenta un prezzo medio di 2.288 euro/mq, mentre Lido Adriano-Lido di Dante e il Centro Urbano sono poco sotto, rispettivamente a 2.252 e 2.227 euro/mq. Seguono Darsena (2.044 euro/mq), Borgo Montone-Villanova (2.033 euro/mq), Fornace Zarattini-San Giuseppe (2.018 euro/mq), e Ponte Nuovo-Classe-San Bartolo (1.991 euro/mq).

In fondo alla classifica si trovano Castiglione-San Pietro-Roncalceci (1.490 euro/mq), Piangipane-San Michele (1.360 euro/mq), Mezzano-Camerlona (1.336 euro/mq) e Sant’Alberto-Savarna (1.130 euro/mq).

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Savio 2.804 Marina di Ravenna 2.747 Punta Marina 2.612 Casal Borsetti-Marina Romea-Porto Corsini 2.288 Lido Adriano-Lido di Dante 2.252 Centro Urbano 2.227 Darsena 2.044 Borgo Montone-Villanova 2.033 Fornace Zarattini-San Giuseppe 2.018 Ponte Nuovo-Classe-San Bartolo 1.991 Castiglione-San Pietro-Roncalceci 1.490 Piangipane-San Michele 1.360 Mezzano-Camerlona 1.336 Sant’Alberto-Savarna 1.130

I quartieri più costosi in Italia

Nel confronto nazionale, i valori di Ravenna restano contenuti rispetto a città come Milano, Roma o Firenze. I quartieri di lusso del capoluogo lombardo superano i 10.000 euro/mq, con il Centro Storico in cima alla classifica. Forte dei Marmi e il quartiere Prati di Roma sono tra le altre zone più costose del Paese così come l’Area Porto Cervo ad Arzachena.

Nonostante questo Ravenna mantiene un mercato equilibrato in grado di soddisfare diverse esigenze abitative. Nella città dell’Emilia-Romagna possono trovare immobili famiglie che cercano case spaziose a buon prezzo fino agli investitori interessati al turismo balneare. La varietà dei quartieri e la qualità dei servizi la rendono comunque una meta sempre considerata per un acquisto immobiliare.