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IPA Sal Da Vinci all'Eurovision: quanto vale il suo outfit pezzo per pezzo

Tra critiche e apprezzamenti, l’Italia è pronta a vedere l’esibizione di Sal Da Vinci sul palco dell’Eurovision. La sua Per sempre sì non solo ha vinto Sanremo, ma ha anche conquistato una fetta importante di pubblico internazionale.

Un brano divenuto rapidamente virale, così come il personaggio del cantante napoletano. Adorato in varie parti del mondo, attirerà lo sguardo anche per outfit e accessori. Sul palco di Basilea spazio a un look studiato nei minimi dettagli, interamente italiano, dalla giacca ai gioielli. Qualcosa di difficile da replicare, almeno per chi ha un normale stipendio.

L’abito sartoriale

La prima cosa che si nota è il suo completo doppiopetto bianco, firmato Angelo Toma. Parliamo di una storica sartoria pugliese (fondata nel 1940), giunta oggi alla quarta generazione familiare. Scendiamo nel dettaglio del capo:

taglio morbido e contemporaneo;

rever a lancia pronunciati,

pantaloni a gamba ampia con piede in vita;

tessuto opaco in lana fresca;

camicia bianca a collo classico.

Tutto realizzato su misura per Sal Da Vinci, che si è affidato nuovamente al brand pugliese dopo Sanremo 2026 e Canzonissima. Il costo? Considerando come un completo da cerimonia Angelo Toma parta da 800-1.500 euro, un lavoro su misura per un palco del genere sarà costato circa 2.500 euro.

La spilla barocca

Come non notare immediatamente l’enorme spilla che spicca sulla giacca del cantante. È grande circa 9-10 centimetri ed è tempestata di pietre bianche in stile pavé. Un prodotto neo-barocco, realizzato da Antichità Petrone, storica bottega di antiquariati di Napoli.

Una realtà partenopea specializzata in pezzi unici dagli anni ’50. Il valore di questo accessorio? Non abbiamo una cifra precisa ma dovrebbe aggirarsi intorno agli 800 euro.

Le scarpe

Ai piedi un paio di scarpe nere in pelle con suola chunky. L’idea è quella di spezzare il look total white con un contrasto netto. Il brand è Scarosso, probabilmente. Si tratta di un marchio italiano con produzione tra Marche e Puglia.

Non sarebbe la prima volta che Sal si affida a loro. Una strategia che vale un po’ per tutto l’outfit, quella di non rischiare e giocare in casa con brand “amici”. Parlando di soldi, modello indossato dovrebbe aggirarsi intorno ai 350 euro.

Gli anelli della coreografia

I pezzi più preziosi sono però di certo gli anelli indossati. Sono parte integrante della coreografia di Per sempre sì, che si basa principalmente sul movimento delle mani del cantautore. Sappiamo che ne indossa due, firmati Gioielli del Sole.

Anche in questo caso torniamo a Napoli, trattandosi di un brand di gioielleria artigianale partenopeo. Quello che indossa all’anulare destro è una fascia in oro giallo 18 carati, con diamanti a giro completo. Il valore? Ben 7mila euro.

Il secondo, all’anulare sinistro, ha addirittura un valore superiore, trattandosi di un anello in oro bianco 18 carati satinato con binario centrale rotante, tempestato di diamanti taglio brillante. Il valore in questo caso è di 14.000 euro.

Rappresentano il matrimonio e l’amore eterno, temi cardine del brano vincente di Sanremo e di buona parte della discografia di Sal Da Vinci, che li esibisce volutamente al termine di ogni esibizione della sua ultima hit.

Il conto finale

Niente griffe francesi o maison del lusso internazionale. L’intero guardaroba di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 è un manifesto dell’artigianalità italiana. Un look che, con i suoi quasi 25mila euro di valore complessivo, porta sul palco europeo un pezzo d’Italia, non soltanto una canzone.