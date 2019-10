Tutti i modi per fare soldi online senza investire

editato in: da

Negli ultimi anni, grazie all’ampliamento della rete internet, si sono aperte varie possibilità e anche le opportunità di guadagnare online senza investire denaro. Il web rappresenta un contenitore di risorse infinite, e quindi riuscendo a sfruttare le giuste situazioni, è possibile guadagnare su internet creandosi un vero e proprio lavoro. Guadagnare online senza investire è possibile, ma per sfruttare questa possibilità occorre costanza e tanta determinazione. Vediamo quali possono essere le possibilità offerte dalla rete.

Guadagnare testando siti

Un modo sicuro di guadagnare online è quello di farsi pagare per testare e fare report sul funzionamento di siti web e blog. Trovando la giusta piattaforma e prendendo dimestichezza con il lavoro, si possono testare anche 3 siti in un’ora arrivando a guadagnare anche 25 euro per un’ora di lavoro.

Guadagna online subito con il Trading online

Fare Trading Online, non è semplice ed è molto rischioso. Tra i metodi finora proposti è sicuramente il più rischioso, ma una volta che si sono studiati i vari metodi per fare trading e si è sicuri di fare scelte giuste, può diventare molto remunerativo. Inoltre bisogna stare attenti alle possibili truffe presenti sui vari siti internet. Prima di procedere ad eventuali investimenti in questo settore è bene avere un’approfondita conoscenza della materia mentre per chi non conosce la finanza fare investimenti in questo settore è sconsigliato.

Caricare video su YouTube

Altro metodo di guadagnare su internet senza investire è quello di diventare youtuber, cioè una di quelle persone che fanno i video, li editano e li pubblicano ed appunto ci guadagnano con i loro video principalmente attraverso la pubblicità. Per guadagnare attraverso questo metodo bisogna avere migliaia di visualizzazioni e la cosa diventa piuttosto complessa se ci si limita a parlare in italiano, mentre è più semplice se si parla in inglese.

Fare soldi con i followers di Instagram

L’ultimo trend per fare soldi su internet senza investire è farsi notare scattando foto e condividerle aumentando così le nuove amicizie e quindi i followers. Così facendo c’è la possibilità di essere contattati da una ditta che chiede la nostra collaborazione per pubblicizzare i suoi prodotti. Per sfruttare questa possibilità bisogna però avere decine di migliaia di follower su Instagram, solo allora si può pensare di monetizzare questo social network.

Scrivere testi online

Probabilmente è il lavoro online senza investimento più ricercato è quello dello scrittore di testi. Non ci sono solo grandi giornali che cercano giornalisti, ma anche piccole testate che cercano ghost writers, oppure delle vere e proprie piattaforme che cercano persone per scrivere dove domanda ed offerta di articoli si incontrano. Siti internet e aziende sono spesso alla ricerca di persone in grado di sviluppare contenuti editoriali innovativi ed accattivanti. Per rendere i lavori svolti maggiormente competitivi bisognerebbe formarsi su alcune materie essenziali all’interno del web, come ad esempio la SEO.

Fare soldi online sicuri scrivendo e-book

Altro modo di fare soldi con internet è pubblicare i nostri libri in versione digitale. Esistono numerosi siti su cui si possono pubblicare i testi in maniera del tutto gratuita. Se scrivere è la tua passione e riesci a scrivere contenuti accattivanti conviene sfruttare questa abilità. In media, il prezzo di un e-book varia dai 0,99 euro fino ai 5,00 euro. In questo modo si può ottenere un guadagno basso ma costante.

Sfruttare l’affiliate marketing

Se siamo possessori di un blog una delle possibilità migliori per guadagnare su internet senza investire denaro potrebbe essere l’affiliate marketing. Si tratta di un accordo commerciale tra un’inserzionista e un affiliato che mette a disposizione il proprio spazio web per ospitarne i contenuti. All’interno del nostro blog verrà inserito un banner relativo al software pubblicizzato, e tu al tempo stesso i possessori del blog promuoveranno i prodotti attraverso articoli dedicati. Attraverso i click e gli acquisti scaturiti dalla nostra pagina, otterremo un compenso.

Fare soldi subito grazie ai sondaggi online

Se non hai alcuna competenza un buon punto di partenza per sfruttare la rete, potrebbe essere la partecipazione ai sondaggi online. Alcune aziende, per capire le tendenze del mercato compiono frequentemente delle indagini di mercato. Per guadagnare basta iscriversi ad una delle tante piattaforme presenti in rete. Non si ottengono grandi guadagni, ma di solito ad ogni partecipazione dei buoni sconto o ricariche telefoniche.