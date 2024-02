Il poliedrico Zac Posen nuovo direttore creativo di Gap

Fonte: Ufficio stampa. Zac Posen, nuovo direttore creativo di Gap.

Gap chiama un famoso stilista newyorkese per dare nuova linfa vitale al suo portafoglio di label. Il gruppo americano ha scelto Zac Posen come proprio direttore creativo, lasciandosi alle spalle la sfortunata liason con il rapper Ye (Kanye West) e la sua Yeezy.

Il designer 43enne di origine boema è stato nominato non solo creative director ma anche vicepresidente esecutivo di Gap e Chief Creative Officer del marchio Old Navy. Posen, creatore e imprenditore pluripremiato, noto soprattutto per i suoi affascinanti abiti da sera e da cocktail, lascia i red carpet per dedicarsi full time al rebranding di Gap. Nel corso di 25 anni di carriera, infatti, oltre ai capi per le celebrity, disegna ready to wear, accessori, design di costumi e altro ancora.

Un solido passato

Posen tiene la sua prima sfilata all’età di 20 anni, quando lancia il suo marchio Outspoke. Nel 2002 debutta con la sua collezione di prêt-à-porter, che riceve recensioni contrastanti. Più tardi, però, con la direttrice di Vogue e guru della moda Anna Wintour seduta in prima fila, Posen debutta alla New York Fashion Week, ottenendo recensioni entusiastiche.

Fonte: Ufficio stampa.

La collezione 2004 si avventura nell’abbigliamento sportivo e gli assicura il sostegno finanziario del rapper e stilista americano Diddy. I modelli squisitamente sartoriali di Posen, eleganti e sexy al tempo stesso, si guadagnarono rapidamente il favore di molte delle più importanti attrici di Hollywood.

Nel 2008, Posen lancia una collezione fast fashion per Target Corporation e produce Z Spoke, un brand relativamente accessibile per il rivenditore di lusso Saks Fifth Avenue. Il marchio Posen si estende inoltre a borse, scarpe, accessori e calzetteria. Nel 2014 diventa direttore creativo della linea femminile di Brooks Brothers e due anni dopo inizia a disegnare uniformi per Delta Air Lines. Posen chiude la sua azienda nel 2019 e l’anno successivo termina l’incarico presso Brooks Brothers.

«Sono entusiasta di dare il benvenuto a Zac Posen, uno dei più celebri stilisti americani, e brindo all’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per Gap. La sua competenza tecnica e la sua chiarezza culturale hanno fatto evolvere la moda americana, rendendolo un personaggio ideale per gli obiettivi della nostra azienda: lanciare una nuova cultura della creatività per rinvigorire tutti i nostri brand» ha dichiarato Richard Dickson, Presidente e CEO di Gap Inc.

Fonte: Ufficio stampa.

In qualità di Chief Creative Officer di Old Navy, Posen si occuperà di design, merchandising e marketing e lavorerà a stretto contatto con Haio Barbeito, Presidente e Amministratore Delegato del brand, riferendo direttamente a lui. «Data la dimensione e l’ampia portata dei clienti, Old Navy rappresenta un’occasione straordinaria per il talento e la creatività di Zac – ha dichiarato Barbeito -. La sua leadership aggiungerà una nuova dimensione a Old Navy, mentre riaffermiamo il marchio con una rinnovata autorità in termini di vestibilità, qualità e stile per la famiglia».

La nomina di Posen, dunque, si inserisce in un più ampio piano di rilancio, tra rinnovamento dell’imprinting creativo e una serie di ingressi nel board, che promette di aprire un nuovo capitolo per la holding americana.