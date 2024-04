Avete mai visto un divano così? A Milano Vetsak si veste da Aspesi

Fonte: Ufficio stampa Transformation, la collab Aspesi per Vetsak

Quando il designer Dirk Schönberger lo scorso settembre ha fatto incursione nell’arredamento diventando il chief brand officer di Vetsak, marchio tedesco incentrato sul comfort, ha detto che non avrebbe tagliato del tutto i ponti con il mondo della moda e dell’abbigliamento. E non stava scherzando.

In occasione della Milano Design Week, infatti, Schönberger presenterà il suo primo progetto di arredamento in collaborazione con Aspesi che sarà in mostra per tutta la settimana dal 16 fino al 19 aprile. Quella tra Vetsak e Aspesi è una vera e propria fusione tra moda e design. I due brand hanno unito le forze per un progetto, intitolato Transformation, che abbina inaspettatamente i loro rispettivi prodotti iconici: i capi in nylon Aspesi dismessi sono stati utilizzati per creare tre modelli di divani modulari, ciascuno completato da un set di coperte, giocattoli e cuscini di diverse dimensioni, disponibili in tre varianti di colore, verde militare, blu, grigio e nero.

I valori condivisi dai due brand, come innovazione, heritage e qualità, definiscono la capsule collection, il risultato finale sono pezzi che possono essere utilizzati per tutta la vita e mostrano un nuovo esempio di come la moda possa incontrare l’interior design. «Il mio background è la moda, ma ho sempre apprezzato l’effetto che l’interior design ha sul modo in cui interagiamo con l’ambiente circostante. Attraverso questa collaborazione con Aspesi, sono entusiasta di esplorare e presentare concetti decostruiti e riciclati al mondo degli interni», afferma Schönberger.

Fonte: Ufficio stampa

Ma chi è Dirk Schönberger? Noto soprattutto per essere stato direttore creativo di Adidas dal 2010 al 2018, Schönberger ha fatto un salto strategico verso la pelletteria e gli accessori quando ha assunto il ruolo di global creative officer del marchio di lusso MCM nel 2018.

Due brand complementari

Il vicepresidente delle vendite e del marketing globale di Aspesi, Carlos Pellegrini, ha affermato che il brand milanese si è immediatamente riconosciuto in Vetsak. «Per noi qualità, comfort e valori autenticisono primari. La filosofia di Vetsak di creare prodotti modulari e versatili che si adattano perfettamente alla vita quotidiana delle persone rispecchia esattamente ciò che vogliamo offrire con i nostri capi».

In passato Aspesi ha collaborato con il produttore di mobili imbottiti Moroso e con la Fondazione Achille Castiglioni e si augura di stringere nuove collaborazioni con il design anche in futuro. «Dopo anni di consolidamento aziendale, ci sentiamo sicuri nel presentare al mercato una collaborazione con uno specialista innovativo nel settore dell’arredamento. Siamo entusiasti di affrontare questa nuova sfida e di continuare a portare avanti la nostra visione del design», ha dichiarato Pellegrini.

Aspesi è stato fondato nel 1969 come marchio di camiceria, per poi proporre collezioni di prêt-à-porterper uomo e donna, collaborando con importanti stilisti come Walter Albini e Franco Moschino. Mnetre Vetsak è un marchio di mobili di design fondato nel 2012. La collaborazione sarà visibile presso lo spazio Aspesi in corso Venezia 14, dalle 10:00 alle 18:00.