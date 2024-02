McQueen debutterà a Parigi con il nuovo direttore creativo Seán McGirr

Fonte: Ufficio stampa. Il nuovo direttore creativo di McQueen Seán McGirr.

Alexander McQueen ha rivelato che la sua collezione Autunno-Inverno 2024/25 sfilerà a Parigi sabato 2 marzo alle 20:00. L’evento segna il debutto di Seán McGirr come direttore creativo della casa di moda britannica, che presenta così alla fashion industry le sue creazioni per uomo e donna.

Chi è Seán McGirr?

Irlandese, nato a Dublino nel 1988, laureato alla Central Saint Martins di Londra, ha conseguito il Master of Arts in Fashion nel 2014 con la defunta professoressa Louise Wilson, nome rinomato per aver plasmato alcuni dei talenti più brillanti del settore. La carriera di McGirr è iniziata con un ruolo da assistente presso Burberry e Vogue Hommes Japan.

In seguito ha lavorato come stilista donna per Dries Van Noten ad Anversa e, dal 2014 al 2018, ha fatto parte degli uffici creativi di Uniqlo a Tokyo e Parigi, sviluppando le collezioni uomo sotto la guida di Christophe Lemaire. Prima di assumere il ruolo di direttore creativo presso Alexander McQueen, McGirr è stato responsabile del prêt-à-porter di J.W. Anderson. È stato assunto nel 2020 per dirigere le collezioni maschili e solo in seguito ha aggiunto alle sue mansioni l’abbigliamento femminile.

Un nuovo viaggio creativo

In quanto successore dell’iconica eredità di Alexander McQueen, le aspettative nei confronti della capacità di Seán McGirr di infondere innovazione, rendendo omaggio al ricco heritage del marchio, sono alte. McGirr è stato nominato direttore creativo a ottobre, in sostituzione di Sarah Burton, che ha realizzato il suo ultimo show per la griffe a settembre.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Seán McGirr come direttore creativo. Con la sua esperienza, personalità ed energia creativa, porterà un potente linguaggio creativo ad Alexander McQueen, costruendo al contempo il suo patrimonio unico», commenta Gianfilippo Testa, Ceo di Alexander McQueen.

«Alexander McQueen è una maison di cui siamo appassionati e siamo fiduciosi che McGirr sarà in grado di proseguire il suo viaggio con un nuovo slancio creativo. Non vediamo l’ora di aprire questo nuovo capitolo nella storia della maison», aggiunge François-Henri Pinault, Presidente e Ceo di Kering.

Sarah Burton ha annunciato la separazione da Alexander McQueen lo scorso 11 settembre dopo oltre due decenni di collaborazione con la casa di moda. La sfilata per la primavera-estate 2024 andata in scena a Parigi ha segnato l’ultimo atto della sua direzione creativa. Alexander McQueen è una delle firme di punta della galassia Kering, gruppo proprietario, tra gli altri, di Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga, con oltre 47.000 dipendenti nel 2022 e un fatturato complessivo di 20,4 miliardi di euro.