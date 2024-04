Milano Design Week: eventi, installazioni e mostre

Milano si anima con il Fuorisalone, Zegna apre le porte del suo quartier generale in Via Savona, “Born in Oasi Zegna”. Un’installazione immersiva che racconta l’impegno della comunità per sostenibilità e ambiente. Poco distante approda anche Stone Island, il brand di Carlo Rivetti ha dipinto quello che è un vero e proprio viaggio nel suo headquarter, ribadendo l’importanza della ricerca e innovazione del marchio. Musica, bollicine e atmosfera magica anche da Alessi, per la Milano Design Week il brand ha dato vita ad un’installazione artistica creata da PlayLab che racconta Arts Metallica nello storico Palazzo Borromeo d’Adda. Un nome una garanzia, Palazzo litta ospita “Straordinaria” l’installazione firmata Elica, tra le più iconiche e postate di tutta Milano. Loro Piana Interiors presenta il suo tributo a Cini Boeri. Una straordinaria installazione che rende omaggio al lavoro e al pensiero della grande architetta e designer milanese nel centenario della sua nascita, che coincide con i 100 anni dalla fondazione di Loro Piana. Nel Cortile della Seta, cuore di Loro Piana a Milano, sono esposti pezzi iconici disegnati da Boeri, vestiti con gli esclusivi tessuti Interiors della maison. Questi arredi unici, realizzati da Arflex, celebrano la parte più gioiosa, giocosa e contemporanea dell’idea di design di Cini Boeri: arredi pensati per favorire l’interazione dell’individuo con lo spazio domestico vera anima del Fuorisalone.

Fonte: Ufficio stampa Milano Design Week