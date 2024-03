Tyler, The Creator x Louis Vuitton

Pharrell Williams ha affidato al rapper Tyler, The Creator una collezione maschile che mette in luce l'intersezione tra il lusso e la cultura streetwear.

Nato e cresciuto nella capitale della moda, diplomato al liceo classico e modello. Curioso di tendenze e di tutto quello che accade nella Fashion Industry, cerca sempre nuovi spunti per i propri outfit, condividendoli con immagini e parole.

Per Louis Vuitton si apre una nuova era nel rapporto tra moda e musica. È così nata una capsule collection visionaria che trae origine dall’esperienza di uno dei migliori musicisti di oggi Tyler, The Creator scelto dal direttore creativo Pharrell Williams.

Già noto nel settore del fashion grazie al suo brand Golf Wang, di cui è fondatore e mente creativa, Tyler, classe 1991, torna così protagonista dopo il più recente successo con le collaborazioni con Lacoste.

Per celebrare l’uscita della collezione, il brand ha realizzato un breve video che segue il nuovo guest designer mentre filma la collezione, che corona cosi una naturale fusione tra l’universo visivo di Tyler e l’eleganza senza tempo di Louis Vuitton.