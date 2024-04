Paul Smith aprirà la 106ª edizione di Pitti Immagine Uomo

Dopo l’annuncio della Guest Designer Marine Serre, la kermesse ha scelto lo stilista britannico per la sua inaugurazione in programma il prossimo 11 giugno a Firenze.

Fonte: Ufficio stampa Pitti Paul Smith

Il mondo della moda si prepara ad accogliere uno degli eventi dedicati al menswear più attesi dell’anno. È iniziato il conto alla rovescia per la 106ª edizione di Pitti Immagine Uomo che si terrà, come di consueto, a Firenze dall’11 al 14 giugno.

Dopo la recente notizia che la designer francese Marine Serre sarà Guest Designer della kermesse, è stato annunciato che lo stilista britannico Paul Smith presenterà la sua collezione uomo per la primavera/estate 2025 durante il primo giorno in calendario dell’evento toscano. «Sarà una grande emozione aprire il prossimo Pitti Uomo martedì 11 giugno con il lancio della mia collezione uomo – ha detto lo stilista – Sono stato tra i primi stilisti invitati a Pitti, nel 1993, e l’ho sempre ritenuta una meravigliosa opportunità per dare risalto ad alcuni dei capi più belli di abbigliamento maschile al mondo, in maniera molto concreta».

Paul Smith è tornato poi a Firenze nel 2017 come Special Guest con una installazione dedicata alla linea PS by Paul Smith, collezione contemporary dai tessuti tecnici e tagli ergonomici.

Fonte: Ufficio stampa Pitti

In una nota diffusa nei giorni scorsi, Raffaello Napoleone, amministratore delegato Pitti Immagine, ha commentato così la notizia della prestigiosa presenza di Paul Smith alla fiera della moda maschile: «Paul Smith è un designer visionario, un creativo dalla curiosità senza fine, un inesauribile entusiasta, un gentleman dall’eleganza naturale, ambasciatore della creatività British, un amante della moda e un ciclista. E per noi è un grande amico. Il legame tra Sir Paul Smith e Pitti ci ha portato a realizzare tanti memorabili eventi in questi trent’anni: siamo onorati che un’altra tappa di questa incredibile corsa avrà il suo arrivo a Firenze, al prossimo Pitti».

Paul Smith sinonimo di tailoring

Sin dagli esordi nel 1970, Paul Smith è sempre stato sinonimo di tailoring: deciso a rilanciare l’abito sartoriale maschile, ha fatto parte di una nuova ondata di stilisti che adottavano un approccio scanzonato nei confronti dei rigidi dogmi dell’abbigliamento formale, creando uno stile d’avanguardia pur nel rispetto della tradizione. Quel che ha avuto inizio in una piccola boutique di 3×3 mq a Nottingham, nel 1970, è cresciuto fino a diventare una rete di 130 negozi in tutto il mondo, con sedi in oltre 60 paesi.

Chi è la Guest Designer Marine Serre?

Quello di Paul Smith non è l’unico nome che ha attirato l’attenzione di insider e appassionati del fashion system, meno di una settimana fa infatti è stato annunciato che Marine Serre sarà la Guest Designer di Pitti Immagine Uomo 106. Classe 1991 e vincitrice del LVMH Prize nel 2017, Marine Serre è nota per la sua estetica che mixa sportswear e alta moda, sempre con un occhio alla sostenibilità. Circa il 50% delle sue collezioni sono realizzate con prodotti e materiali riciclati, mentre la restante metà viene prodotta con tessuti innovativi e sostenibili, come filati biodegradabili. La designer francese presenterà la sua collezione uomo per la stagione primavera/estate 2025 mercoledì 12 giugno in una location ancora da definire.