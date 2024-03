Un secolo di racconti e di preziosi per Damiani che omaggia la storia di una famiglia ricca di valori che rendono il nostro paese unico al mondo. La maison ha celebrato il suo centesimo anniversario con una cena esclusiva al Teatro Alcione a Milano. Tanti gli ospiti presenti per questo grande traguardo; madrina della serata l’attrice Jessica Chastain, grande amica della famiglia Damiani.

Per questo traguardo, la famiglia Damiani ha scelto inoltre di condividere con il pubblico una collezione preziosa di pietre rarissime, la mostra Damiani 100 X 100 Italiani, curata da Alba Cappellieri, aperta al pubblico alle Gallerie d’Italia fino al 28 aprile 2024, a Milano. Cento autentici capolavori di gioielleria, che testimoniano la continuità di una tradizione artigianale unica ed irripetibile, ma con una vocazione aperta al futuro. L’eccezionale racconto di questi cento capolavori diventa un omaggio al patrimonio della famiglia Damiani, un invito a immergersi in una dimensione sospesa fra bellezza eterna eimpeccabile artigianalità.

Fonte: Ufficio stampa. Damiani compie 100 anni