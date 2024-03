Fonte: ANSA Umberto Tozzi, guadagni

Umberto Tozzi ha detto addio alle scene musicali. Il luogo scelto per l’annuncio è stato l’Olympia di Parigi. “Parigi è una città che mi ha dato molto. La Francia è stato il Paese che mi ha accolto bene, sin da subito, dopo l’Italia. Sono molto scaramantico ed è per questo che ho scelto questa città per dare questo annuncio”, ha spiegato l’artista. Tozzi ha anche confermato un ultimo tour, un viaggio di oltre 30 tappe tra il 2024 e il 2025 prima del ritiro.

L’addio alle scene, cioè ai concerti musicali dopo oltre 50 anni di carriera, non si traduce in un addio alla musica, ma è vero che l’artista ha detto di non sapere cosa farà dopo l’ultimo tour. Potrebbe comporre qualche colonna sonora, ma ha detto che c’è ancora tempo per pensarci. Tozzi può permettersi di riposare dopo tanti anni di onorata carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2.000 concerti in tutto il mondo.

Quanto ha guadagnato Umberto Tozzi nella sua lunga carriera è difficile da stabilire, ma non impossibile. Si conoscono le vendite dei dischi, il numero e la resa dei concerti.

Perché Umberto Tozzi si allontana dalle scene? L’annuncio dell’ultimo tour

Dopo 80 milioni di dischi venduti, 2.000 concerti in tutto il mondo e hit che hanno fatto la storia della musica italiana e che sono passate in radio per decenni, Umberto Tozzi dice addio alle scene. Ha deciso di annunciare il riposo dopo 50 anni di carriera dalla Francia, in particolare da Parigi, Paese che lo ha accolto e ne ha dato i natali artistici insieme all’Italia.

Il triste annuncio per tutti i fan dell’artista è stato però accompagnato dalla notizia di un ultimo sfavillante tour. Questo è stato descritto come composto da oltre 30 concerti che toccheranno 3 continenti. La prima data è a Roma, nella splendida location delle Terme di Caracalla, poi toccherà a Venezia, in Piazza San Marzo.

Tozzi ha spiegato i motivi dietro la decisione di ritirarsi dalle scene live. “Ho passato due anni molto difficili per motivi di salute, ho avuto paura di non salire più sul palco”, ha spiegato. Tozzi fa riferimento alla diagnosi di un tumore alla vescica. Dopo questo periodo ha maturato la decisione. “Volevo anche realizzare due sogni – ha continuato – uno proporre per questo live un’orchestrazione inedita dei miei brani e l’altra quella di proporre dei brani inediti da un album che uscirà nel prossimo autunno”.

Quanto ha guadagnato in 50 anni di carriera? Il patrimonio di Tozzi

Umberto Tozzi saluta le scene, ma non la musica. La sua non è solo una carriera brillante lunga 50 anni nella quale ha collezionato successi che hanno fatto la storia della musica italiana; la sua è passione e dedizione. Lo ha dimostrato in più occasioni, arrivando al cuore di svariate generazioni.

Tra i cantanti più ricchi d’Italia secondo diverse fonti spunta fuori proprio il nome di Tozzi, questo perché le sue sono tra le canzoni che più hanno avuto un impatto sul mercato. Anche se fuori dalla top tre, nella quale rientrano Dalla o Modugno per la resa di hit come “Volare” e “Caruso”, il brano “Gloria” è uno di quello definibili “da record”. Grazie ai diritti sui brani, gli artisti guadagnano un fisso.

Non c’è da sottovalutare poi il numero delle copie vendute (oltre 80 milioni di euro), concerti (più di 2.000) e live con cachet elevati per trasmissioni televisive e altri eventi in Italia e all’estero. Non vanno dimenticati neanche i guadagni degli streaming online delle diverse piattaforme. Solo su YouTube, per il canale ufficiale, è stato stimato un guadagno di circa 10 mila euro annui.