Safilo, accordo storico per l’eyewear di David Beckham

Fonte: Ufficio stampa David Beckham

Safilo, il gruppo di occhiali veneto, ha siglato un accordo epocale con Authentic Brands Group (Authentic) per la licenza perpetua del marchio e delle collezioni di David Beckham. Questo nuovo patto segna un importante passo avanti nella strategia dell’azienda, consolidando ulteriormente il proprio portafoglio di marchi eyewear.

L’accordo, annunciato dopo la fine di un precedente contratto in scadenza nel 2030, conferisce a Safilo la responsabilità del design, della produzione e della distribuzione globale degli occhiali da sole e delle montature da vista firmati dall’ex calciatore inglese. Il processo creativo continuerà a essere guidato direttamente da Beckham, il quale si è mostrato entusiasta riguardo alla collaborazione futura, esprimendo fiducia nel team di Safilo e nell’innovazione che potranno portare avanti insieme.

«Non vedo l’ora di poter continuare a creare e innovare con il fantastico team di Safilo anche nei prossimi anni. Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo costruito dalla nascita della prima collezione Eyewear by David Beckham nel 2020, frutto di un importante lavoro di collaborazione con un team brillante e creativo», ha dichiarato l’atleta, sottolineando l’importanza di concentrarsi sullo sviluppo di nuovi modelli.

Il legame tra Safilo e David Beckham ha già dimostrato il suo valore nel corso degli anni. Nel 2020 è stata lanciata la prima collezione eyewear a firma dell’ex calciatore, caratterizzata da un gusto britannico distintivo e da dettagli iconici come il Talisman, ispirato alle ali di un uccello e arricchito dal monogramma DB inciso a laser sulla lente.

Il CEO di Safilo, Angelo Trocchia, ha commentato con soddisfazione questa nuova tappa della partnership: «Abbiamo iniziato il 2024 con novità importanti per il nostro portafoglio in licenza. Questo accordo segna ora un’altra pietra miliare della nostra strategia. La trasformazione della partnership con David Beckham in una licenza perpetua aggiunge un altro pilastro al nostro portafoglio, assicurandoci uno dei marchi eyewear di maggiore successo degli ultimi anni».

Gli analisti di Equita hanno stimato che il contributo dei ricavi generati dall’eyewear di David Beckham potrebbe oscillare tra i 20 e i 40 milioni di euro, confermando il suo ruolo di punta nel segmento premium maschile a livello globale e nel contesto digitale di Safilo.

Questo accordo non solo consolida ulteriormente la posizione di Safilo nel mercato dell’eyewear, ma evidenzia anche l’importanza strategica dei marchi di prestigio nella sua crescita e sviluppo futuri. Con questo passo, Safilo si prepara a continuare a ridefinire gli standard di eccellenza nel settore dell’occhialeria, offrendo al pubblico prodotti di alta qualità e dal design innovativo.