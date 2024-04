Milano esplode nella settimana dal 15 al 21 aprile, da Brera a Tortona tutti gli eventi in calendario (anche per te)

Fonte: Ufficio stampa Milano Design Week campagna pubblicitaria

“La Milano Design Week torna con un palinsesto ricco, sempre più globale e inclusivo, si conferma dunque non solo un evento di prestigio, ma anche un motore di crescita economica e culturale per la città» queste le parole dell’assessore al Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello, la prima a prendere parola a Palazzo Giureconsulti durante la presentazione del palinsesto ufficiale della Milano Design Week 2024, anticipando i numeri e i progetti della manifestazione che la città si prepara ad accogliere dal 15 al 21 aprile, in concomitanza con il Salone del Mobile.

Fonte: Ufficio stampa

La presentazione è avvenuta in occasione del lancio della campagna Milano Home of Design, con il supporto del brand YesMilano che promuove anche sui social una città inclusiva e sostenibile, capace di accogliere e supportare le giovani generazioni.

Bando alle formalità, gli appuntamenti interessanti sono davvero tantissimi, forse troppi? Chi conta ha precisato però che quest’anno si sceglie di dare meno spazio ad iniziative prettamente commerciali, valorizzando gli aspetti dell’inclusione e della sostenibilità.

Si parte con Versace, che durante il salone Durante il Salone del Mobile e la Milano Design Week, Versace aprirà (dal 17 al 21 aprile) a tutti le porte di Palazzo Versace in via Gesù 12, casa milanese della Maison e sede storica del suo Atelier, per presentare l’ultima collezione Versace Home.

Fonte: Ufficio stampa Versace

Per l’occasione i visitatori prenderanno parte a un’esperienza audio-immersiva dal titolo Versace Home: If These Walls Could Talk. Un viaggio che li porterà a immergersi nei racconti del Palazzo di via Gesù attraverso le stanze allestite con i nuovi arredi Versace Home: nuovo capitolo del lifestyle Versace e celebrazione dei suoi codici iconici come la Medusa ’95, il Barocco e La Greca.

Il Palazzo in stile Neoclassico si trova nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese e dal 1982 è casa della famiglia Versace e del brand.

Per la prima volta anche un Design Pride ideata da Seletti: si parte mercoledì 17 (alle 18) da Piazza Affari e party finale all’Arco della Pace. Grande attesa per la street parade della creatività: partenza del corteo da piazza Affari e arrivo all’Arco della Pace per il party finale a cura di Save The Duck. Ad animare l’evento anche Sammontana e una speciale collaborazione con Cinecittà.

In occasione di MIART e MIAFAIR si inaugura anche la mostra PORTRAITS di Maurizio Galimberti

dal 12 al 14 aprile 2024 nella Drumohr boutique in via della Spiga.

Sostenibilità al centro

Come da diversi anni ormai, anche l’edizione 2024 sarà una MilanoDesign Week particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale e sociale. Quasi il 60% dei progetti accolti in palinsesto adotta soluzioni circolari attraverso il riuso di allestimenti e di materiali precedentemente utilizzati.

Fonte: Ufficio stampa

Tra le molte proposte dedicate al tema, da segnalare il progetto Solferino 28-Città Miniera: nello storico cortile del Corriere della Sera, l’installazione realizzata da Mario Cucinella riproduce una “città” costruita con casse della frutta in legno che, dopo la manifestazione, saranno smontate per tornare alla loro funzione originale. In Piazza San Fedele, invece, la designer Nicoletta Gatti proporrà il progetto Second Life: 10 alberi caduti durante il nubifragio del luglio 2023 e messi a disposizione dal Comune di Milano saranno trasformati da 10 designer in totem-sculture d’autore. Al termine dell’esposizione le opere saranno esposte all’ADI Design Museum e successivamente messe all’asta per ripiantare nuovi alberi in città.

Da non perdere anche Tree Tales: l’installazione urbana del collettivo artistico Accademia di Aracne proposta da TREEDOM, inaugurazione su invito domenica 14 aprile, poi aperta tutti dal 15 al 21 aprile a Giardino Camilla Cederna, Largo Francesco Richini.

Fonte: Ufficio stampa

Senza perdere d’occhio l’incantevole magia dei fiori Laura Urbinati invita nel suo spazio a Milano, per il Fuorisalone, Dylan Tripp, artista floreale. Con un occhio speciale per forma, colore e movimento, Dylan dà vita a piccoli mondi botanici che riflettono uno stile dove spontaneità, eleganza e poesia si incontrano, creando un’estetica floreale contemporanea, una visione “floreale” del mondo. Il green project, visibile dal 15 al 19 aprile nel quartier generale milanese di Laura Urbinati in viale Col di Lana, utilizzerà la natura come materia prima, abbinata agli iconici tessuti d’archivio del brand, per trasformare lo spazio in un innovativo e sperimentale Giardino dell’Eden.