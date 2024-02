Milano Fashion Week: parte mercoledì il carosello di eventi, debutti ed eccessi di buon gusto

La settimana della moda torna nel capoluogo meneghino per le collezioni donna con un calendario fittissimo tra sfilate e presentazioni in tutta la città, da tenere sott’occhio Marni, Tod’s e Moschino.

Fonte: Soliman Magdi. Milano Fashion Week.

A distanza di qualche settimana dalla kermesse dedicata alle collezioni uomo, torna la Milano Fashion Week, attese più che mai le presentazioni delle collezioni Moda Donna, dal 20 al 26 febbraio 2024, anche se le sfilate inizieranno da mercoledì 21 febbraio.

Conta 56 sfilate, di cui 5 digitali, insieme a più di 70 eventi, tra presentazioni, installazioni artistiche, feste esclusive e iniziative speciali, una settimana esplosiva ma importante per Milano, con un’affluenza altissima prevista quest’anno per l’evento, centinaia di buyer e giornalisti in arrivo a Milano, per un’edizione che si preannuncia piena di sorprese.

Dopo New York e Londra, è di nuovo la volta di Milano. Protagoniste delle sfilate di questa edizione sono le collezioni moda Autunno-Inverno 2024/2025.

Anche per questa stagione la Camera Nazionale della Moda offrirà la possibilità di seguire gli eventi online con la validissima piattaforma che l’associazione mette a disposizione per fruire in modalità digitale di tutti i contenuti e retroscena della Milano Fashion Week.

Ritorno, debutti e attese

Una settimana stancante per gli amanti del settore, durante la quale saranno tre i debutti più attesi e discussi dalla stampa: Adrian Appiolaza per Moschino, Matteo Tamburini da Tod’s e Walter Chiapponi da Blumarine.

Fonte: Magdi Soliman.

I più esperti dicono di tenere sott’occhio il ritorno di Marni, che sfilerà di nuovo a Milano dopo il suo tour globale per festeggiare i trent’anni del brand; ma anche il debutto sulle passerelle milanesi di Feben (con il prezioso supporto di Dolce&Gabbana). Ma anche Sagaboi, il brand fondato e diretto dal designer emergente Geoff K. Coope.

Ecco il calendario delle sfilate giorno per giorno:

Mercoledì 21 febbraio

09:30 Iceberg

10:30 Onitsuka tiger

11:30 Antonio Marras

12:30 Diesel

14:00 Fendi

15:00 Del Core

16:00 Marco Rambaldi

17:00 Alberta Ferretti

18:00 N°21

19:00 Roberto Cavalli

20:00 Etro

Giovedì 22 febbraio

09:30 Max Mara

10:30 Genny

11:30 Calcaterra

12:30 Anteprima

13:15 Sagaboi

14:00 Prada

15:00 MM6 Maison Margiela

16:00 Daniela Gregis

17:00 Emporio Armani

18:00 Moschino

19:00 GCDS

20:00 Tom Ford

Venerdì 23 febbraio

09:30 Tod’s

10:30 Blumarine

11:30 Sportmax

12:30 Philosophy di Lorenzo Serafini

13:30 Vivetta

15:00 Gucci

16:00 Marni

17:00 Sunnei

18:00 MSGM

19:30 Versace

20:15 Maxivive

21:00 Philipp Plein

Sabato 24 febbraio

09:30 Ferrari

10:30 Ermanno Scervino

11:30 Ferragamo

12:30 Tokyo James

14:30 Dolce & Gabbana

16:00 Jil Sander

17:00 Missoni

18:00 Bally

19:00 Elisabetta Franchi

20:00 Bottega Veneta

Domenica 25 febbraio

09:30 Feben supported by Dolce & Gabbana

10:30 HUI

11:30 Giorgio Armani

12:30 Luisa Spagnoli

13:15 Chiara Boni La Petite Robe

14:00 Aniye Records

15:30 Avavav

16:30 Rave Review

17:30 Francesca Liberatore

Lunedì 26 febbraio

10:00 Annakiki (digital)

10:30 Maison Nencioni (digital)

11:00 Münn (digital)

11:30 Phan Dang Hoang (digital)

11:30 Laura Biagiotti (digital)