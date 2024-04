Brindisi e installazioni dalla capitale del design

Milano non è mai stata così viva - raccontata non rende l’idea - solo chi ci è passato o chi più fortunato ci vive può spiegare il formicolio di eventi che per tutta la città hanno invaso ogni angolo del centro, e non solo. Da Brera, la più gettonata, a Via Tortona fino ai Navigli il Fuorisalone è anche l’occasione per scoprire luoghi insoliti generalmente non aperti al pubblico, dimore nobiliari, palazzi prestigiosi, residenze principesche, case-museo, castelli, giardini all’inglese, chiese e pinacoteche storiche. Se siete a caccia di tesori nascosti, eccone alcuni.