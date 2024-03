Oscar 2024, promossi e bocciati sul red carpet

Hollywood tira fuori il suo migliore abito da sera. Smoking, outfit da passerella, creazioni d'archivio e su misura, una carrellata di look per la notte più glamour dell'anno.

Fonte: IPA Cillian Murphy in Versace.

La tv si è spenta da poche ore, sintonizzata sulla notte degli Oscar 2024, conclusa la lunga maratona notturna (per noi qui in Italia) che non smette mai di stupire in termini di look e glamour. Le star del mondo di Hollywood, infatti, come sempre, hanno sfilato sul famoso red carpet nelle ore che hanno preceduto la 96esima cerimonia degli Academy Awards.

In due giorni di lavoro 24 ore su 24 l’Academy ha preparato il red carpet coperto, causa il tempo capriccioso e le temperature non di certo miti, e la location della 96esima edizione degli Oscar, in scena al Dolby Theatre di Los Angeles. Il dress code impone abito da sera per i partecipanti (anche se la cerimonia a LA inizia nel primo pomeriggio): in genere lungo per le donne e smoking per gli uomini.

Così Hollywood tira fuori il suo migliore abito da sera per la notte più glamour dell’anno, quella in cui vengono celebrate le stelle più luminose del grande schermo. Smoking, look da passerella, creazioni d’archivio e su misura. Il tappeto rosso del Dolby Theatre è una grande passerella illuminata da mille flash. Chi ha scelto gli outfit più memorabili della serata? Chi ha commesso piccoli o grandi errori?

Promossi e bocciati

L’ormai popolarissimo Ryan Gosling, non si è portato a casa il titolo come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Ken, ma è giunto sul red carpet ancora sorpreso per l’assenza di una candidatura come miglior attrice per la sua Barbie, Margot Robbie. In merito al suo look, possiamo dire in questo caso che non sbaglia un colpo, indossava infatti uno splendido smoking total black, firmato Gucci, impreziosito da dettagli in strass, il tutto accompagnato da un hair look ordinato e “super blonde” com’è giusto che sia.

Fonte: IPA

Tra i promossi giunti sul Red carpet non si può non nominare il vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista Cillian Murphy, per la sua interpretazione in Oppenheimer. L’attore ha scelto di indossare uno smoking nero classico personalizzato Versace, abbinato ad una camicia bianca plissettata, completando il look con una vistosa spilla dorata sulla giacca e a stivali Chelsea personalizzati, conferendo un tocco di raffinatezza al suo ensemble.

Fonte: IPA

Ma non è il solo, tra gli uomini lo smoking è, come è ovvio, decisamente predominante: lo indossano tra gli altri Dominic Sessa, protagonista di ‘The Holdovers’ e Teo Yoo, star del romanticissimo ‘Past Lives’. Smoking anche per Kingsley Ben-Adir, star di ‘Bob Marley – One Love’. Abito nero, camicia nera e cravatta in tinta per Willem Dafoe, protagonista di ‘Povere Creature!’ di Yorgos Lanthimos nel ruolo del dottor Godwin.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Apprezzatissimi invece Jon Batiste e Christian Friedel entrambi in Zegna. Friedel, protagonista in “La zona d’interesse” vincitore del premio Oscar come miglior film internazionale, ha scelto una giacca made-to-measure, camicia, pantaloni, scarpe: tutto Zegna.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Bocciato The Rock, Dwayne Johnson ha scelto il grigio e un abito satinato riflettente, forse troppo particolare. La star americana ha selezionato una creazione di Dolce & Gabbana che però è risultata un po’ fuori luogo per l’occasione formale degli Oscar.