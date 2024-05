Piero Piazzi con Oratio per To Get There

La capsule, svelata con un evento esclusivo a Milano, è nata dalla collaborazione tra il brand di abbigliamento maschile e il manager della moda, il quale ha rinunciato al compenso che verrà invece destinato alla onlus To Get There.

Il fascino dell’estate nella Maremma toscana è la fonte di ispirazione della capsule collection nata dalla collaborazione tra Piero Piazzi, Presidente di Women Management, e Oratio: brand di abbigliamento maschile con una filosofia unica, improntata alla ricerca dell’armonia delle forme. Immaginata secondo una qualità ispirata dai principi cardine del Made in Italy, la capsule è un guardaroba di capi essenziali composto da una camicia, disponibile in tre diversi motivi di seta, con le stampe realizzate da Luchino Gastel, un completo-pijama da giorno in pura seta, un bermuda e un pantalone, entrambi in puro lino. Piero Piazzi ha collaborato alla realizzazione della capsule collection, a titolo gratuito, rinunciando a percepire il proprio compenso a fronte dell’impegno di Oratio a donarne il relativo importo a To Get There, una onlus, di cui Piero Piazzi, insieme al presidente Massimo Leonardelli, è co-fondatore e unico ambassador e che offre risorse alimentari, sostegno economico, supporto formativo e assistenza medica ai bambini affetti da AIDS e alle loro famiglie in Uganda, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana.