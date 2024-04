Il binomio perfetto tra moda e design esiste, e si chiama Milano

Il sodalizio design-moda è sempre più protagonista in queste settimane di primavera in occasione della Milano Design Week. Quest’anno dal 15 al 21 aprile sono numerosi gli allestimenti che i fashion brand hanno organizzato sul tema dell’edizione 2024 di Fuorisalone: “Materia Natura”. Per le vie della capitale meneghina i marchi della moda che conta presenteranno le proprie collezioni nei loro showroom o in location dedicate. Con il focus sulle tematiche dell’economia circolare, del riuso, della sostenibilità dei processi e dei materiali, le iniziative organizzate daranno vita a nuovi linguaggi e visioni rispetto alle azioni che moda e design sono in grado di attivare nel contesto di un ripensamento radicale del rapporto tra l’uomo e l’ambiente. La parola "natura” quindi diventa qui un forte richiamo alle questioni più urgenti e attuali del nostro presente e sottolinea l'importanza di promuovere progetti orientati verso soluzioni sempre più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Allo stesso tempo, la parola "materia" apre e alimenta un naturale dialogo della moda con il design, il pensiero creativo, la progettazione e la propensione a immaginare infinite e possibili trasformazioni. “Materia Natura” diventa, così, la chiave di lettura centrale per osservare e mappare gli eventi della Design Week 2024.