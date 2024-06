La media dei prezzi alla colonnina per diesel e benzina, ma anche per Gpl e metano, continua a crescere rendendo sempre più caro fare il pieno.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: Ansa Cresce il prezzo di benzina e diesel in Italia

Non ci sono buone notizie per gli automobilisti italiani che speravano in abbassamento della spesa per il carburante dei mezzi di trasporto. Il prezzo di benzina e diesel, infatti, non conosce inversione e continua a crescere, con il pieno di carburante che sta diventando sempre più un lusso che limita e influisce sul bilancio familiare. Il prezzo medio della benzina self service in Italia è a 1,859 euro/litro (+0,003), mentre quello del diesel è 1,735 euro/litro (+0,008).

Il prezzo di benzina e diesel cresce

I dati sulla media dei prezzi dei carburanti in Italia sono stati indicati dall’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’elaborazione degli stessi che è stata compiuta da Quotidiano Energia in relazione all’arco temporale compreso tra l’8 e il 23 giugno del 2024. Il dato più marcato che emerge è che tutte le tipologie di carburanti, ovvero benzina, diesel, Gpl e metano, hanno registrato un aumento, seppur contenuto, nel costo alla colonnina rispetto alla precedente rilevazione.

Cresce il prezzo della benzina in Italia

Nel periodo compreso tra l’8 e il 23 giugno 2024 il prezzo medio della benzina in Italia al distributore in modalità self service è stato pari a 1,859 euro/litro, a fronte dei 1,856 euro/litro della precedente rilevazione (+0,003). Le compagnie erogatrici del servizio per il rifornimento di benzina hanno prezzi in self che oscillano tra 1,850 e 1,869 euro/litro, mentre per quelle no logo il prezzo è di 1,847 euro/litro.

Decisamente più alto è il prezzo alla colonnina per il rifornimento servito di benzina. In questo caso il prezzo medio registrato in Italia è di 2 euro/litro, mentre nelle precedente rilevazione era a 1,997 euro/litro. La forbice di prezzo delle compagnie con logo oscilla tra 1,936 e 2,068 euro/litro, mentre per le no logo si attesta a 1,906 euro/litro.

Il prezzo del diesel in Italia: media a 1,727 euro/litro

Più o meno allo stesso ritmo della benzina, in Italia è cresciuto anche il prezzo del diesel. Per l’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio alla colonnina in modalità self service è pari, nel periodo tra l’8 e il 23 giugno 2024, a 1,735 euro/litro, mentre nella precedente rilevazione era a 1,727 euro/litro (+0,008). Una crescita maggiore, in termini assoluti, rispetto alla benzina. I prezzi applicati alla colonnina dai marchi variano tra l’estremo alto di 1,731 euro/litro e quello basso di 1,748 euro/litro. Per le no logo è a 1,722 euro/litro.

Più alto, naturalmente, il prezzo in Italia del diesel servito, il cui costo medio è pari a 1,877 euro/litro. Nella precedente rilevazione era a 1,868 euro/litro. Le compagnie, in questo caso, offrono prezzi compresi tra 1,820 e 1,953 euro/litro, mentre per le no logo è a 1,780 euro/litro.

In Italia cresce anche il prezzo del Gpl e del metano

In Italia, nell’arco temporale preso a riferimento dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, crescono anche i prezzi di metano e Gpl. Nel primo caso i prezzi medi oscillano da 1,314 a 1,386 euro/kg, scendendo a 1,324 euro/kg per le no logo. Il Gpl, infine, ha un prezzo medio praticato compreso tra 0,714 e 0,732 euro/litro, con la somma chiesta dalle no logo che è di 0,699 euro/litro.