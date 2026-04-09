QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Schedina del SuperEnalotto

Il SuperEnalotto torna in cima al mondo. Per l’estrazione di giovedì 9 aprile 2026 il jackpot sale a 146,7 milioni di euro e diventa il più alto tra tutte le lotterie attive. Il montepremi italiano ha superato infatti quelli di Eurojackpot, EuroMillions, Powerball e Mega Millions, che negli ultimi anni hanno spesso dominato la scena globale.

Perché un jackpot così alto attira più giocate

Quando il jackpot supera i 100 milioni, cosa che capita di sovente in Italia, cambia completamente la percezione del gioco. Se supera i più illustri “colleghi” mondiali, infatti, la giocata diventa un vero e proprio evento.

Più il montepremi cresce, più se ne parla. E più se ne parla, più aumenta il numero di giocate, soprattutto da parte di chi normalmente non partecipa: giocatori occasionali, gruppi di colleghi, schedine condivise in famiglia e sistemi “professionali”.

Così il jackpot cresce perché non viene centrato, l’attenzione continua a salire, le giocate e i soldi in palio aumentano notevolmente. È prevedibile che, se nessuno azzeccherà il 6+1, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane vedremo il premio finale gonfiarsi in maniera esponenziale.

Le vincite più alte nella storia del SuperEnalotto

Il jackpot dell’estrazione del SuperEnalotto del 9 aprile 2026 si avvicina ai livelli più alti mai registrati. Questa la classifica delle vincite record:

371,1 milioni di euro il 16 febbraio 2023 – Bacheca dei sistemi 90 quote*; 209,2 milioni di euro il 13 agosto 2019 – Lodi; 177,7 milioni di euro il 30 ottobre 2010 – Bacheca dei sistemi 70 quote*; 163,5 milioni di euro il 27 ottobre 16 – Vibo Valentia; 156,3 milioni di euro il 22 maggio 2021 – Montappone; 147,8 milioni di euro il 22 agosto 2009 – Bagnone.

*Con i sistemi a quote, la vincita è divisa per il numero di schedine vincenti, come 90 o 70 in questi casi.

Quanto si vince realmente al netto delle tasse

Il jackpot più alto al mondo di 146,7 milioni di euro non rappresenta effettivamente la cifra netta che incasserà il possessore della schedina fortunata. Si tratta infatti del lordo prima del prelievo fiscale. In Italia le vincite dei giochi numerici sono soggette a una trattenuta del 20% sulla parte superiore ai 500 euro, applicata direttamente alla fonte.

L’incasso reale sarà infatti di circa 117 milioni di euro.

Come si riscuotono vincite così alte

Le modalità di riscossione sono definite nel quadro regolatorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che controlla l’intero sistema dei giochi pubblici.

Per le giocate effettuate online, è richiesta la presentazione della stampa del dettaglio della giocata vincente, che deve riportare il codice univoco e il codice identificativo del conto gioco, insieme a un documento di identità valido e al codice fiscale. Per le altre giocate, è necessario conservare la ricevuta integra.

Dove va portata la schedina vincente

La documentazione va presentata presso uno dei due Uffici premi Sisal, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:

Roma, viale Sacco e Vanzetti, 89;

Milano, via Ugo Bassi, 6.

Per le vincite superiori a 5.200 euro, il pagamento è subordinato alla verifica di una commissione istituita dall’Adm, come previsto dal regolamento del gioco a distanza.

Tempistiche per la riscossione

La richiesta di riscossione deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale sul sito del SuperEnalotto. Oltre questo termine, il diritto al premio decade.

I tempi di pagamento variano in base all’importo. Oltre il milione di euro (vincita lorda), il pagamento può richiedere fino a 91 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.