Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il backstage di uno studio televisivo

Il gruppo Mediaset lancia una nuova edizione del programma di assunzioni attraverso tirocini pensato per accompagnare i neolaureati dentro l’azienda con formazione, rotazioni e infine inserimento stabile.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità molto interessante per chi ha appena concluso un percorso di studi universitario adatto a una carriera all’interno dell’industria mediatica, con buone prospettive di firmare un contratto a tempo indeterminato fin dall’inizio del percorso.

Cos’è il programma Grape di Mediaset

Grape, acronimo che sta per Graduate Program Experience, è un programma di inserimento e crescita professionale della durata complessiva di due anni, ideato per permettere ai neolaureati di conoscere dall’interno il funzionamento del gruppo Mediaset.

Il percorso combina formazione in aula, attività pratiche e job rotation in diverse aree aziendali. Fin dal primo giorno, i partecipanti vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, una caratteristica che rende il programma particolarmente attrattivo.

Come funziona il percorso di formazione

Il programma si articola in due macrofasi.

La prima è dedicata alla formazione nel senso più tradizionale del termine. Nei primi due mesi i partecipanti selezionati seguiranno attività teoriche in aula, momenti di messa in pratica controllata e infine saranno direttamente affiancati da professionisti interni dell’azienda. Questa fase ha l’obiettivo di fornire una visione generale del gruppo e dei suoi processi e a facilitare l’ingresso nel contesto aziendale.

La seconda fase è invece quella della job rotation, cuore del programma. Per i due anni del progetto formativo i partecipanti svolgono due ruoli per cinque mesi e un terzo per l’intero secondo anno di formazione.

Le aree coinvolte includono cinque principali ambiti:

tecnologia e innovazione digitale;

area amministrativa e governance aziendale;

produzione e sviluppo dei contenuti;

redazione e attività editoriali;

marketing e comunicazione.

Questo sistema consente ai tirocinanti di acquisire competenze trasversali che consentano loro di integrarsi all’interno dei processi aziendali.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Il programma è rivolto principalmente a neolaureati in possesso di una Laurea Magistrale oppure di una Laurea Triennale accompagnata da un Master di primo livello.

Non è richiesta esperienza lavorativa pregressa, il che rende il percorso accessibile anche a chi si affaccia per la prima volta sul mondo del lavoro. Il titolo di accesso dovrà essere stato conseguito entro il 2026, in linea con le tempistiche delle selezioni attive.

Contratto, sede e condizioni di lavoro

Uno degli elementi distintivi del programma Grape è l’assunzione immediata a tempo indeterminato, prevista sin dall’ingresso nel percorso. I partecipanti verranno inseriti presso la sede centrale del gruppo a Cologno Monzese, nell’area di Milano, dove si svolge la maggior parte delle attività formative e operative.

Il programma prevede inoltre un modello di lavoro flessibile, con smart working modulato in base alle esigenze aziendali e alla fase del percorso. Tuttavia, nei primi mesi è richiesta una presenza prevalente in sede per favorire l’inserimento e la formazione.

Come candidarsi

Le candidature vengono aperte periodicamente attraverso i canali ufficiali del gruppo e le piattaforme di recruiting. Il processo di selezione prevede diverse fasi, pensate per valutare le competenze tecniche, soft skills e attitudini individuali. Una volta superate le selezioni, i candidati selezionati iniziano immediatamente il percorso di inserimento.

Altre opportunità di formazione per inserimenti lavorativi

Il programma Grape di Mediaset rappresenta un’interessante iniziativa nel panorama delle graduate program italiane. Sono tante le aziende che stanno puntando a formare le risorse per stabilizzarle e farle crescere professionalmente. Ad assumere senza esperienza in questo periodo, sempre in Nord Italia, ci sono anche Generali e EssilorLuxottica.