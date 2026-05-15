Assegno di mantenimento, quando e come cambia?

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L’importo dell‘assegno di mantenimento non è sempre uguale: cambia in base all’inflazione.

Sebbene non sia specificato in tutte le sentenze, il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento deve effettuarne ogni anno la rivalutazione sulla base dell’inflazione e dell’andamento dell’indice Istat Foi.

Ciò si traduce in un aumento, ogni anno, compreso mediamente tra i 5 e i 10€: una cifra di per sé poco significativa, ma che si accumula anno dopo anno.

E se qualcuno si rifiutasse di versare l’importo aggiornato? Allora contrarrebbe un debito con l’ex coniuge, salvo differenti pronunce del giudice.