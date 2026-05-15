Venezia potrebbe traslocare, l’ipotesi estrema per salvarla

Venezia potrebbe traslocare. La città, con tutti i suoi monumenti, potrebbe dover lasciare la laguna. Il motivo è l’innalzamento dei mari, che ormai non concede più sconti.
Entro il 2100 il mare salirà di mezzo metro e per proteggere Venezia serviranno nuove dighe da 4 miliardi e mezzo di euro.
Questo sforzo però potrebbe non bastare.
Esiste un piano ancora più estremo: chiudere la laguna con un “super argine“. Il costo? Oltre 30 miliardi di euro. Un’opera titanica che richiederebbe dai 30 ai 50 anni di lavoro solo per essere realizzata.