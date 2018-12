La regina Elisabetta assume a corte e gli stipendi sono da favola

editato in: da

Buone notizie per tutti coloro che sognano di lavorare alle dipendenze della famiglia reale: non solo sono aperte diverse posizioni, ma gli stipendi promettono bene.

Lavapiatti, stalliere, assistente giardiniere, segretario personale della regina, fino alla (quasi) leggendaria figura del maggiordomo: sono queste alcune delle professioni richieste e per le quali è possibile candidarsi.

Le vicende personali e non, dei componenti della famiglia reale sono sulla bocca di tutti: Kate e Meghan ad esempio, possono essere considerate delle “influencer” per l’aver conquistato un gran numero di donne, ormai grandi estimatrici dei loro outfit. Tuttavia, dietro il scintillante e meraviglioso spettacolo che si tiene sul palco, si cela un dietro le quinte altrettanto importante e che determina il perfetto funzionamento della macchina a marchio “reale”.

Stiamo parlando di tutti quei collaboratori che lavorano come dipendenti della famiglia e di cui non conosciamo i volti. Ma qual è lo stipendio di un lavoratore che presta servizio a corte? Partiamo dall’assistente giardiniere: è una figura particolarmente cercata dalla famiglia che ha necessità di avere personale con il pollice verde e che possa prendersi cura di tutti i giardini di proprietà. Con un contratto che prevede 40 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì, l’aspirante candidato potrebbe portarsi a casa 24.000€ all’anno.

Il maggiordomo: figura iconica e allo stesso tempo avvolta da un’aura di mistero e di raffinatezza, per questa posizione lavorativa lo stipendio ammonta a circa 16.000€ l’anno. Se invece ci si vuole candidare come maggiordomo con un alto grado di esperienza, la retribuzione sale in maniera vertiginosa raggiungendo i 110.000€ annui.

Chi invece vuole lavorare come lavapiatti, deve considerare che questo tipo di mansione prevede anche l’alloggio presso la residenza reale. Lo stipendio in questo caso è di circa 23.000€ all’anno. Per assistenti alla pulizia e governanti invece, la paga è di circa 9€ l’ora.

C’è poi un’altra figura che dà un contributo importante, ovvero quella dell’operatore telefonico. Si tratta di un lavoro che richiede non solo una certa attenzione anche per il numero di telefonate da gestire, ma anche per il numero di ore: 38, da suddividere dal lunedì al venerdì. In questo caso, lo stipendio previsto è di 31.000€ all’anno.

Passiamo ora ad un’altra figura, quella dello stalliere che si prende cura degli adorati cavalli della regina. Il fortunato prescelto, dovrà badare agli animali, cavalcarli ogni giorno, addestrarli e occuparsi della pulizia delle stalle alla “congrua” cifra di 27.000€ all’anno.

Arriviamo ora a una delle figure con la posizione più alta e quindi anche tra le più remunerative, ovvero quella del segretario personale della regina. Christopher Geidt, che ha ricoperto questa carica nel decennio compreso tra il 2007 e il 2017, ha lavorato ad esempio per la “modica” cifra di 200.000€ l’anno.