Philipp Plein ci presenta l’ultimo capolavoro di design dall’animo svizzero

Plein ha scelto la Design Week 2024 a Milano per presentare due nuovi orologi di precisione: il Crypto King Flying Tourbillon e il Crypto King Hexagon.

Nato e cresciuto nella capitale della moda, diplomato al liceo classico e modello. Curioso di tendenze e di tutto quello che accade nella Fashion Industry, cerca sempre nuovi spunti per i propri outfit, condividendoli con immagini e parole.

Fonte: Ufficio stampa Philipp Plein Crypto King Flying Tourbillon

Da quando 25 anni fa il designer tedesco Philipp Plein lo ha fondato, il suo omonimo marchio di moda di lusso è diventato uno dei più grandi e prestigiosi al mondo, con oltre 110 negozi monomarca a Milano, Parigi, Barcellona, Berlino, Dubai, Los Angeles, Las Vegas, Shanghai e Singapore. Le sue collezioni si sono distinte grazie a uno stile anticonformista combinato con un’artigianalità impeccabile: come la Philipp Plein Swiss Made lanciata nel 2023, segnando il debutto del brand con sede a Lugano nel mondo dell’orologeria di alta gamma. Sulla scia di questo successo, Philipp Plein ha presentato alla Design Week 2024 a Milano una collezione nuova, affascinante e rivoluzionaria che comprende due linee: il Philipp Plein Crypto King Flying Tourbillon e il Crypto King Hexagon.

Ogni orologio è un capolavoro, realizzato meticolosamente in Svizzera. «Ho scelto il momentum perfetto per poter introdurre un progetto dal design iconico ed esclusivo – ha detto Philipp Plein -. Gli orologi sono sempre stati parte integrante della moda e dell’espressione di sé. È un viaggio che è iniziato l’anno scorso con la presentazione della nostra prima collezione durante il Watches and Wonders; miriamo a ridefinire gli orologi di lusso, offrendo alla nostra ricercata clientela una miscela ineguagliabile di sofisticatezza e stile».

Crypto King Flying Tourbillon

Prodotto in edizione limitata, Crypto King Flying Tourbillon segna un passo avanti significativo per Philipp Plein nel mondo dell’alta orologeria. Il movimento su misura Landeron calibro PWL100LPP Manual winding Flying Coaxial Tourbillon è una dimostrazione di virtuosismo orologiaio e innovazione meccanica. Il quadrante offre una vista del Flying Tourbillon: le sue lavorazioni interne sono rivelate come una sinfonia di ingranaggi apparentemente fluttuanti, dando l’impressione di leggerezza e offrendo una visibilità perfetta.

Fonte: Ufficio stampa

L’ancoraggio Coassiale, testimonianza dell’ingegneria di precisione svizzera, migliora ulteriormente le prestazioni eccezionali dell’orologio. La collezione offre quattro modelli distinti, ognuno dei quali vanta una combinazione di colori anticonvenzionale. Dare Devil XII è una focosa fusione di rosso e bianco. Ninja Panda gioca sul contrasto classico di nero e bianco. Dragon Fire offre un elettrizzante mix di nero e arancione. Night Wolf, il culmine della collezione, presenta un’attraente cassa in carbonio nero insieme alle viti, alla gabbia esagonale laterale e alla corona in prezioso oro rosa 18k.

La cassa tonneau di 55 x 46 mm, realizzata in carbonio forgiato ad alte prestazioni, è arricchita dal motivo esagonale, icona principale del marchio Philipp Plein. Meticolosamente integrato in tutto l’orologio, il simbolo non solo arricchisce la ghiera superiore, ma perfora il cinturino, adorna il logo PP delle 12 e si estende anche alle 10 viti sulla cassa stessa. Sul retro dell’orologio, traspare la personalità unica di Philipp Plein con l’iconico $miley, lo $kull-bone del marchio e le iniziali del mastro orologiaio.

Crypto King Hexagon

Il Philipp Plein Crypto King Hexagon incarna la perfetta armonia di funzionalità, architettura e design. L’impeccabile artigianato e la robusta costruzione della cassa tonneau decorata con il motivo esagonale distintivo del marchio mantengono gli standard più elevati di precisione dell’orologeria svizzera.

Con una misura di 55 x 45 mm, il Crypto King Hexagon vanta un quadrante a doppio strato e scheletrato, che mostra il doppio emblema PP. Il fondello trasparente e il cristallo zaffiro a doppio livello con trattamento antiriflesso offrono uno sguardo affascinante all’interno delle intricate lavorazioni dell’orologio.