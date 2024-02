La sfilata di Antonio Marras alla Milano Fashion Week 2024 si apre con il sussurro: «Eleonora!», grida così Filippo Timi, primo attore sul palcoscenico della sfilata che annuncia la collezione autunno inverno 2024/2025 per le collezioni maschili e femminili. L’attore sale in passerella impersonando un falconiere, alla ricerca di Eleonora D’Arborea. È lei, interpretata da Anna Della Rosa, la vera protagonista della passerella.ultima regnante indigena di Sardegna, terra nativa dello stilista. Tanti i capi scenografici nella collezione, come elmetti, giacche e kilt scozzesi, capi patchwork uniti da piercing e l’uscita finale: un abito da sposa con una maxi corolla floreale. Non mancano pezzi menswear con cravatta e pantalone a vita altissima, cappotti e bustini con un vago rimando al Medioevo. I colori sono i verdi del sottobosco, il giallo, il rosso, l’oro e il nero: le sfumature della Sardegna custodita nel cuore e nell’arte di Marras.

Fonte: Ufficio stampa Antonio Marras apre la Milano Fashion Week