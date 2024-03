Firenze ha scelto di celebrare lo stilista Enrico Coveri nel giorno in cui il creativo avrebbe compiuto 72 anni. Una giornata di festa alla libreria Giunti Odeon che si è aperta con la presentazione a Palazzo Vecchio della nuova ed esclusiva biografia Enrico Coveri The King of Colors, a cura di Silvio Balloni. Un vero e proprio percorso visivo, con scatti d’archivio, molti dei quali inediti. Un libro che racconta i grandi personaggi legati all’arte di Coveri, top model, cantanti, reali, danzatori e grandi attori. Una storia racchiusa nel coffee table book custodito in un elegante cofanetto nel suo colore più amato, il fucsia.

Fonte: Ufficio stampa. Maria Johnson, Enrico Coveri, Naomi Campbell ed Estelle Lefébure.