MICAM Milano: il futuro del settore calzaturiero

Fonte: Ufficio stampa MICAM. MICAM Milano

Con 923 brand, di cui 464 italiani e 459 internazionali, provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo, si è aperto in questi giorni a Milano il salone internazionale della calzatura.

Fonte: Ufficio stampa MICAM.

MICAM Milano, dal 18 al 21 febbraio a Fiera Milano (Rho) accoglie buyer da 150 Paesi con la sua carica di prestigiose novità di prodotto, importanti new entry come Bruno Magli, Plein Sport e Katy PerryCollections e occasioni uniche per informarsi sui trend del settore.

Novità e tendenze

Lo spazio MICAM X, innovation hub di MICAM Milano, è dedicato a quattro temi chiave: Art, fashion, heritage and future, Trends and materials, Sustainability e The future of retail. Torna, poi, la presentazione delle tendenze forecasting SS 25 individuate da WGSN: al centro della scena la Trends Buyer Guide per la stagione AI 24-25 realizzata da Livetrend.

Fonte: Ufficio stampa MICAM.

La guida, elaborata grazie all’apporto dell’Intelligenza Artificiale, presenta stili, tendenze e materiali del prossimo inverno attraverso un’analisi dei flussi di dati per offrire un’innovativa visione del futuro attraverso la vincente combinazione tra creatività umana e digitale.

La special selection di febbraio è dedicata al mondo delle vacanze e delle feste “Holidays”: un momento chiave nelle vendite della stagione invernale e sempre più visibile sul mercato. L’area Italian Start Up è invece il palcoscenico per giovani realtà italiane che daranno vita ad una serie di proposte uniche e originali, caratterizzate da sostenibilità e utilità. In collaborazione con StyleIt e grazie al supporto di ICE e MAECI, le startup presentate saranno: Spatial Port, OuttaWRLD, WOOWE e WAHU.

Emerging Designer

Emerging Designers ospita anche in questa edizione i 12 creativi provenienti da tutto il mondo selezionati da una giuria di esperti del settore moda per la stagione in corso. Materiali riciclati o riciclabili e attenzione alla filiera produttiva sono solo alcune delle caratteristiche delle calzature proposte.

Fonte: Ufficio stampa MICAM.

Belledonne Paris, (Francia) con la collezione Sporty chic, Bonamaso’ (Spagna) con la collezione Save the planet, Caplait (Pakistan) con la collezione Folkart, Daniela Uribe (Colombia) con la collezione Heartbreak, Judy Mazzotti (Italia) con la collezione Squid game, Minacapilli (Svizzera) con la collezione Sex and the City, Mosca Shoes (Argentina) con la collezione Cowgirl, Pierini Calzature (Italia) con la collezione Elite, Room (Brasile) con la collezione Bauhaus, Socque (Francia) con la collezione Come together, Tachino Chie (Giappone) con la collezione Savile Row, Ubac (Francia) con la collezione Jump.

Made To Be Collectible

Infine, per raccontare i cambiamenti del settore calzaturiero italiano caratterizzato da grandi cambiamentistrutturali e tecnologici, MICAM presenta Made To Be Collectible, una mostra curata da Orietta Pelizzari e Matteo Bardi e dedicata a prodotti d’avanguardia, realizzati dall’intelligenza creativa italiana che uniscono manuale, artistico e tecnologico. In queste creazioni l’Intelligenza Artificiale (AI) si sposa con quella umana (HI) con il fine di realizzare prodotti di eccellenza, durabili nel tempo e, per questa caratteristica e per la loro qualità, collezionabili come vere e proprie opere d’arte.