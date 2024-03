Il quiet luxury del lino, la stagione giusta è arrivata

Una moda minimalista, semplice, lontana da qualsiasi estetica appariscente e attenta all’ambiente. La ridefinizione dell'eleganza stessa alla ricerca del buon gusto e della sostenibilità. È questo che vuole affermare l’uomo che indossa capi di lino. Stropicciato, sbiadito, stazzonato, il lino è una fibra di origine vegetale: i filamenti, distribuiti nell'area dello stelo, vengono raccolti, macerati e poi accuratamente filati, per un effetto elegante senza tempo. La consistenza “ariosa” di questo materiale lo rende piacevolmente fresco sulla pelle. Inoltre, è molto resistente. Le caratteristiche grinze che si formano durante l'uso aggiungono un'eleganza disinvolta agli outfit di tutti i giorni. Un ulteriore vantaggio green è proprio il suo rispetto per l'ambiente. La coltivazione della pianta di lino richiede poca acqua e nessun pesticida. Alternativa perfetta al cachemire invernale, il lino richiama immediatamente alla mente le passeggiate al mare o gli aperitivi in barca. La leggerezza del tessuto rende infine il lino un'opzione versatile, in grado di adattarsi a diverse corporature e demografie, definendo così un nuovo paradigma di fluidità. Le proposte che abbiamo selezionato per voi prediligono i toni neutri, discreti, per avvicinarsi alla stagione più calda con nonchalance e concretezza.