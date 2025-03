Fonte: IPA Concorso Comune Napoli 2025 e nuove assunzioni

Il Comune di Napoli prevede l’assunzione di oltre 130 nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato nel 2025. Il Municipio partenopeo lancerà un concorso per reclutare tecnici, agenti di Polizia Locale ma non solo: il piano include anche promozioni, passaggi di livello, scorrimenti di graduatorie e stabilizzazioni per altre centinaia di lavoratori. Queste misure fanno parte del nuovo Piano di Fabbisogno del Personale (PIAO), approvato ieri dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi, che sarà valido per il biennio 2025-2026.

Tutte le assunzioni previste

Il piano prevede l’assunzione di 50 agenti di Polizia Locale vincitori di concorso, insieme a 10 idonei. Inoltre, sono previsti 50 nuovi inserimenti per istruttori direttivi tecnici di categoria D e 20 per agenti di Polizia Locale di categoria C. Il piano include anche progressioni verticali, con 25 dipendenti che passeranno dalla categoria A alla B e 99 che saliranno dalla categoria C alla D. Infine, sono previste stabilizzazioni per operatori sociali, istruttori amministrativi, maestre e agenti di Polizia Locale nel biennio 2025-2026. Ecco cosa prevede il piano nel dettaglio:

Nuove assunzioni

50 vincitori + 10 idonei del concorso per Agente di Polizia Locale

3 mobilità per Psicologo

1 mobilità per Dirigente

Previsione di nuovi concorsi o scorrimento della graduatoria degli idonei, in attesa della prossima normativa in materia

Assunzioni a tempo indeterminato

50 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D

20 Agenti Polizia Locale cat. C

Progressioni verticali tra Aree

25 posti da cat. A a cat. B

40 posti da cat. C a cat. D di Istruttore Direttivo Amministrativo

40 posti da cat. C a cat. D di Istruttore Direttivo di Vigilanza

19 posti da cat. C a cat. D di Istruttore Direttivo Tecnico

Stabilizzazioni 2025-2026

11 Agenti di Polizia Locale

2 Assistenti Sociali

1 Istruttore Direttivo Amministrativo

2 Istruttori Amministrativi

1 Istruttore Direttivo Tecnico

1 Maestro

Come presentare domanda e come prepararsi

Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno inviare la domanda tramite la piattaforma online ufficiale del Comune di Napoli, utilizzando il proprio Spid. La procedura prevede la compilazione di un modulo elettronico, il caricamento dei documenti richiesti (come il titolo di studio e il curriculum) e, se previsto dal bando, il pagamento di un contributo di partecipazione. Si consiglia di consultare attentamente il bando ufficiale, che fornirà informazioni dettagliate sulle scadenze, i requisiti specifici e le modalità di selezione.

Le materie delle prove varieranno a seconda del profilo concorsuale. Per i profili amministrativi, le prove potrebbero includere diritto amministrativo, diritto degli enti locali, normativa sulla trasparenza e anticorruzione, insieme a nozioni di contabilità pubblica. Per i profili tecnici, invece, le materie riguarderanno urbanistica, edilizia, gestione del territorio e normativa ambientale. Gli aspiranti agenti, infine, dovranno dimostrare conoscenze in materia di codice della strada, diritto penale e procedura penale, nonché sui regolamenti comunali e le tecniche di intervento operativo.

Il successo in questo concorso pubblico richiede una preparazione attenta e mirata, che comprenda sia le materie tecniche e specialistiche, sia competenze pratiche come l’uso di software e la lingua inglese. È fondamentale studiare in profondità le materie d’esame, utilizzando testi di riferimento aggiornati per il profilo professionale. È anche consigliato esercitarsi con simulazioni di quiz a risposta multipla per acquisire familiarità con il formato della prova scritta. Inoltre, allenarsi nella conversazione in inglese aiuterà ad affrontare con maggiore sicurezza le prove linguistiche.